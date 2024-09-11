Трудный август: российские акции стучат по дну

В 2023-м и первой половине 2024 года российские фондовые индексы успешно росли, несмотря на напряженный геополитический фон. Причин для этого было несколько, в первую очередь — устойчивый рост экономики. ВВП увеличивался рекордными за несколько лет темпами. Кроме того, высокая активность частных инвесторов способствовала укреплению рынка акций. До поры до времени даже рост ставок не останавливал подъема на бирже. Пик индекса Мосбиржи был достигнут в конце мая, когда он превысил отметку в 3500 пунктов — максимум с начала февраля 2022 года.