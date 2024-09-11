Топ-предложений от МБМ для предпринимателей Москвы

Генеральный директор транспортной компании Алексей Машков воспользовался возможностью бесплатного доступа к платформе hh.ru еще в прошлом году и нанял четырех сотрудников. «Нам требовались водители-экспедиторы и сантехники-метрологи. Эти работники — ключевые для нашей организации: именно они оказывают услуги клиентам. Я получил доступ к базе резюме и уже через две недели нашёл новых сотрудников», — поделился бизнесмен.