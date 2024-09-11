Топ-предложений от МБМ для предпринимателей Москвы

Дополнительные возможности продвижения
По данным опроса МБМ, более 40% столичных предпринимателей хотят получить поддержку города в продвижении. Для того, чтобы бизнесмены смогли прорекламировать свои товары и услуги и повысить конверсию сайтов, МБМ запустил совместный проект с платформой «Яндекс Директ».
В рамках проекта столичным предпринимателям предоставляется промокод на рекламу на платформе номиналом 15 тысяч рекламных единиц (1 единица = 1 рубль). Они начисляются в личный кабинет, их можно потратить на продвижение. При этом бизнесмены смогут воспользоваться всеми имеющимися инструментами платформы для запуска и управления рекламными кампаниями.
Оставить заявку на получение промокода можно в специальном разделе цифровой платформы МСП.РФ для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц. Прием заявок продлится до 30 сентября 2024 года.
Поддержка для предпринимателей по поиску персонала
МБМ второй год подряд запускает программу предоставления бесплатного доступа к крупнейшей российской платформе интернет-рекрутинга hh.ru. У предпринимателей, которые воспользуются данной мерой поддержки, есть возможность на 30 дней разместить две вакансии из всех профессиональных областей и просмотреть контактные данные 80 соискателей.
Чтобы получить доступ, необходимо оставить заявку на платформе МСП.РФ в специальном разделе для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.
Генеральный директор транспортной компании Алексей Машков воспользовался возможностью бесплатного доступа к платформе hh.ru еще в прошлом году и нанял четырех сотрудников. «Нам требовались водители-экспедиторы и сантехники-метрологи. Эти работники — ключевые для нашей организации: именно они оказывают услуги клиентам. Я получил доступ к базе резюме и уже через две недели нашёл новых сотрудников», — поделился бизнесмен.
Бесплатный доступ к платформе для создания сайтов
В этом году МБМ предложил новую меру поддержки для столичных предпринимателей. Теперь у них есть возможность бесплатно пользоваться конструктором сайтов Craftum в течение года. Для работы с инструментом не требуются навыки программирования.
Предприниматели смогут создать до пяти сайтов и получить бесплатный домен на 12 месяцев. Для разработки интернет-страниц на портале Craftum доступно более 150 готовых шаблонов и 170 блоков. Кроме того, предоставляется SSL-сертификат, который удостоверяет подлинность сайта. Есть возможность провести SEO-оптимизацию для улучшения видимости сайта в поисковых системах. Это позволит бизнесу успешно решить ряд маркетинговых задач и привлечь новых клиентов.
Заявки принимаются до 30 ноября на платформе МСП.РФ в специальном разделе для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц.
Бесплатный доступ к сервису email-рассылок
МБМ предоставляет бизнесменам бесплатный доступ к сервису email-рассылок платформы Sendsay. Благодаря сервису предприниматели смогут проводить рассылки по собственной базе электронных адресов объемом до 10 000 получателей. При этом сервис позволяет сегментировать аудиторию, создать письмо в визуальном конструкторе или выбрать из готовых шаблонов, проверить, как текст выглядит на разных устройствах, изучить реакцию получателей после рассылки.
Доступ предоставляется на 90 календарных дней. Количество email-рассылок за этот период не ограничено. Заявки принимаются на mbm.mos.ru и на платформе МСП.РФ до 30 ноября 2024 года.
Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
erid: 2VtzqwJNoYZ