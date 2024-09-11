Суд поддержал решение ФАС о признании ненадлежащей рекламу букмекера Pari

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Суд поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании ненадлежащей рекламу букмекера Pari. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Компания использовала образ человека в рекламе азартных игр, что запрещено законом о рекламе.
Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской конторы Pari, которая распространялась в интернете в августе — сентябре 2023 года. В рекламном ролике использовались фотографии людей.
«Согласно закону о рекламе, использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари. Служба признала рекламу Pari ненадлежащей и назначила букмекеру штраф», — напомнили в службе.
В ФАС рассказали, что компания обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного ведомства, однако Арбитражный суд города Москвы отказал букмекерской конторе в удовлетворении заявленных требований.