Суд ЕС отклонил иски Фридмана, Авена, Хана и Тимченко по санкциям Евросоюза

Таким образом, суд подтвердил решение Совета ЕС о том, что все они обязаны декларировать свои экономические ресурсы и сотрудничать с компетентными национальными органами стран ЕС. Суд ЕС также отклонил иски жены предпринимателя Алексея Мордашова Марины и предпринимателя Мусы Бажаева с требованием снять санкции Евросоюза.