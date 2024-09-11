Таким образом, суд подтвердил решение Совета ЕС о том, что все они обязаны декларировать свои экономические ресурсы и сотрудничать с компетентными национальными органами стран ЕС. Суд ЕС также отклонил иски жены предпринимателя Алексея Мордашова Марины и предпринимателя Мусы Бажаева с требованием снять санкции Евросоюза.
Суд ЕС отклонил иски Фридмана, Авена, Хана и Тимченко по санкциям Евросоюза
ЛЮКСЕМБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его жены Елены Тимченко против решений Совета ЕС, которые обязывают российских предпринимателей декларировать свои экономические ресурсы в странах ЕС в рамках введенных санкций из-за конфликта на Украине, передает корреспондент ТАСС.