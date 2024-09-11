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Стало известно, имеет ли силу записанное на диктофон завещание

Такая форма завещания, как запись на диктофоне, не предусмотрена российским законодательством, поэтому не имеет юридической силы, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Константин Пахомов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Завещание, записанное на диктофон, не будет иметь юридической силы, так как такая форма не предусмотрена действующим законодательством. Завещание должно быть оформлено только в письменном виде. Текст можно составить самостоятельно, а можно попросить об этом нотариуса», — подчеркнул он.

Адвокат добавил, что нотариус проверит, является ли завещатель совершеннолетним и адекватным в изложении мыслей. При этом, по словам Пахомова, завещатель может сделать так, чтобы о содержании завещания не знал даже нотариус. Также он имеет право оповестить о своей посмертной воле еще при жизни.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».