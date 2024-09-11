Стало известно, имеет ли силу записанное на диктофон завещание

Адвокат добавил, что нотариус проверит, является ли завещатель совершеннолетним и адекватным в изложении мыслей. При этом, по словам Пахомова, завещатель может сделать так, чтобы о содержании завещания не знал даже нотариус. Также он имеет право оповестить о своей посмертной воле еще при жизни.