Стало известно, имеет ли силу записанное на диктофон завещание

«Завещание, записанное на диктофон, не будет иметь юридической силы, так как такая форма не предусмотрена действующим законодательством. Завещание должно быть оформлено только в письменном виде. Текст можно составить самостоятельно, а можно попросить об этом нотариуса», — подчеркнул он.
Адвокат добавил, что нотариус проверит, является ли завещатель совершеннолетним и адекватным в изложении мыслей. При этом, по словам Пахомова, завещатель может сделать так, чтобы о содержании завещания не знал даже нотариус. Также он имеет право оповестить о своей посмертной воле еще при жизни.
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