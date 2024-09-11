Сбер к концу года может импортозаместить системы управления базами данных

«Продукты нашей платформы уже успешно заместили в Сбере многие решения западных вендоров, которые не только не уступают по функциональности, но и по ряду параметров превосходят их. Так, СУБД Platform v pangolin полностью отвечает повышенным требованиям Сбера к производительности и безопасности. Решение гарантирует надежное хранение и быструю обработку больших объемов данных в высоконагруженных системах компании», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов.