Сбер к концу года может импортозаместить системы управления базами данных

«Продукты нашей платформы уже успешно заместили в Сбере многие решения западных вендоров, которые не только не уступают по функциональности, но и по ряду параметров превосходят их. Так, СУБД Platform v pangolin полностью отвечает повышенным требованиям Сбера к производительности и безопасности. Решение гарантирует надежное хранение и быструю обработку больших объемов данных в высоконагруженных системах компании», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов.
Реляционная СУБД Platform v pangolin, по данным пресс-службы, входит в состав цифровой облачной платформы Platform v от «Сбертеха». Решение обеспечивает высокую производительность автоматизированных систем Сбера. Продукт основан на базе PostgreSQL (система управления базами данных с открытым исходным кодом). Platform v pangolin содержит ряд доработок в сфере производительности, быстродействия, безопасности, доступности и надежности, что позволяет использовать решение в масштабах корпораций. С 2020 года Platform v pangolin является целевой СУБД в Сбере.
Также в пресс-службе кредитной организации отметили, что Platform v pangolin входит в реестр российского программного обеспечения и полностью подходит для задач импортозамещения. С 2021 года продукт доступен для внешнего рынка и используется в крупных российских компаниях.