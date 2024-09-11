РФ заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию с января по август 2024 года

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Россия занимала второе место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в период с января по август 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enag? s.
По ее информации, за первые восемь месяцев этого года королевство закупило у РФ эквивалент 52 934 ГВт·ч СПГ (почти 23% от общего количества). В результате Россия заняла второе место после Алжира по этому показателю. В августе этого года Испания приобрела у РФ 6 367 ГВт·ч газа (23,6%). В августе 2023 года этот показатель составлял 3 322 ГВт·ч.
Ранее Enag? s сообщала, что в 2023 году Испания закупила 72 690 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. В 2023 году РФ занимала третью строку в списке главных поставщиков газа в королевство.
Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022—2023 годах. По словам дипломата, королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.