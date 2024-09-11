РФ заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию с января по август 2024 года

По ее информации, за первые восемь месяцев этого года королевство закупило у РФ эквивалент 52 934 ГВт·ч СПГ (почти 23% от общего количества). В результате Россия заняла второе место после Алжира по этому показателю. В августе этого года Испания приобрела у РФ 6 367 ГВт·ч газа (23,6%). В августе 2023 года этот показатель составлял 3 322 ГВт·ч.