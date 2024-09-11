РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия в 2024 году поставила рекорды по урожаю картофеля, а также сбору овощей и фруктов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Есть новые рекорды по сбору овощей и фруктов в организованном секторе, по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет», — сказал председатель правительства в видеообращении к коллегии Минсельхоза.
По данным главы кабинета министров, «растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы, устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности».
Мишустин считает, что «такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам». «Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически 2 трлн рублей», — констатировал он. Премьер-министр отметил, что «предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор», поэтому «в минувшем году создано или модернизировано еще более 100 объектов в АПК».
«Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса, в том числе для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год», — подчеркнул председатель правительства. Он также обратил внимание на то, что на Единый портал госуслуг продолжается вывод сервисов для удобства отрасли, включая возможности досудебного обжалования.
«В рамках программы льготного лизинга идет и обновление парка сельхозтехники. За прошлый год прирост составил 19%», — указал глава кабинета министров.