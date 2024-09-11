РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет

Мишустин считает, что «такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам». «Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически 2 трлн рублей», — констатировал он. Премьер-министр отметил, что «предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор», поэтому «в минувшем году создано или модернизировано еще более 100 объектов в АПК».