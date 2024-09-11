РФ с начала года снизила поставки электроэнергии в КНР на 80%

«Идет снижение относительно прошлого года под 80%. По году мы ожидаем менее 1 млрд кВт·ч. Это очень мало, потому что совсем недавно у нас был 4,7 млрд кВт·ч годовой объем», — сказала она в кулуарах конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии» ассоциации «Сообщество потребителей энергии».
По словам Паниной, причиной снижения остаются ограничения из-за низкой водности и дефицита в ОЭС Востока. «Связано все с теми же самыми причинами: системные операторы не дают объема для того, чтобы была возможность экспортировать в связи с режимно-балансовыми ситуациями территории Дальнего Востока», — сказала она.
По итогам 2023 года компания «Интер РАО» — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в России — снизила объемы поставок в Китай до 3,1 млрд кВт·ч с рекордных 4,6 млрд кВт·ч годом ранее. На поставках сказались ограничения со стороны «Системного оператора» во втором полугодии 2023 года из-за низкой водности на Дальнем Востоке, высокой аварийности генерирующего оборудования и роста электропотребления в энергосистеме.
В настоящее время поставки в Китай также идут с ограничениями — «Интер РАО» значительно ограничила экспорт электроэнергии в Китай по ВЛ-500 кВ Амурская-Хэйхэ с целевых 600 МВт.