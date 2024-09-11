РФ с начала года снизила поставки электроэнергии в КНР на 80%

«Идет снижение относительно прошлого года под 80%. По году мы ожидаем менее 1 млрд кВт·ч. Это очень мало, потому что совсем недавно у нас был 4,7 млрд кВт·ч годовой объем», — сказала она в кулуарах конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии» ассоциации «Сообщество потребителей энергии».