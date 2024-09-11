РФ и Вьетнам нарастят сотрудничество в топливно-энергетической сфере

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам планируют уделить особое внимание развитию кооперации топливно-энергетической сфере и промышленности. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на 25-м пленарном заседании Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.
«Уделяем особое внимание кооперации в топливно-энергетическом комплексе, промышленном производстве, в области транспорта, связи и телекоммуникаций. Понимаем важность системной работы над укреплением гуманитарных и культурных связей», — отметил он.
Чернышенко подчеркнул, что Москва и Ханой готовы работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из России и Вьетнама. «Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений», — добавил вице-премьер РФ. Он также обратил внимание, что Россия и Вьетнам настроены на поступательное развитие связей в торгово-экономической и научно-технологической сферах.