РФ и Вьетнам нарастят сотрудничество в топливно-энергетической сфере

Чернышенко подчеркнул, что Москва и Ханой готовы работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из России и Вьетнама. «Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений», — добавил вице-премьер РФ. Он также обратил внимание, что Россия и Вьетнам настроены на поступательное развитие связей в торгово-экономической и научно-технологической сферах.