Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля

«По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях — уран, титан, никель?» — сказал президент на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).
Господин Путин добавил, что Россия — лидер по запасам стратегических видов сырья. В России около 22% мировых запасов природного газа, 23% запасов золота и почти 55% мировых запасов алмазов, уточнил он. Владимир Путин пояснил, что не имеет в виду введение ограничений в кратчайшие сроки. Он предлагает сейчас просто рассмотреть такую возможность. «В целом, если это нам вредить не будет», — сказал он.
В марте The Washington Post писала, что западные компании с февраля 2022 года закупили российский титан на «сотни миллионов долларов». В апреле Минфин США ввел запрет на поставки в страну алюминия, меди и никеля, произведенных в России. В США также запретили импорт российского низкообогащенного урана.
Подробнее о ситуации с ценами на уран на фоне этого запрета — в материале «Цены на уран обогащаются».