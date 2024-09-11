Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля

Господин Путин добавил, что Россия — лидер по запасам стратегических видов сырья. В России около 22% мировых запасов природного газа, 23% запасов золота и почти 55% мировых запасов алмазов, уточнил он. Владимир Путин пояснил, что не имеет в виду введение ограничений в кратчайшие сроки. Он предлагает сейчас просто рассмотреть такую возможность. «В целом, если это нам вредить не будет», — сказал он.