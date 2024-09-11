Полиция раскрыла многомиллионное мошенничество с землей в Ленобласти

Уточняется, что потерпевший — крупный бизнесмен, а сама афера была совершена еще в 2022 году. По данным пресс-службы, к предпринимателю обратились некие люди и предложили приобрести привлекат­ельный земельный участок с хорошим месторасположением в Ленинградской области, но для этого им необходимо было передать 45 миллионов рублей, чтобы они могли поспособствовать переводу земель из федеральной собственности в категорию сельскохозяйственных.