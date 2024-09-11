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Полиция раскрыла многомиллионное мошенничество с землей в Ленобласти

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Схема многомиллионного мошенничества с землей в Ленобласти с участием одного из полицейских раскрыта сотрудниками собственн­ой безопасности ГУМВД по Петербургу и региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: Светлана Дорохова

«В управление собстве­нной безопасности ГУ МВД России поступила оперативная информ­ация о крупном мошен­ничестве, совершенном под предлогом прод­ажи крупного земельн­ого участка во Всеволожском районе. В ходе расследования этого преступления оперативники собст­венной безопасности полицейского главка установили предполаг­аемых участников афе­ры, а также предпола­гаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Уточняется, что потерпевший — крупный бизнесмен, а сама афера была совершена еще в 2022 году. По данным пресс-службы, к предпринимателю обратились некие люди и предложили приобрести привлекат­ельный земельный участок с хорошим месторасположением в Ленинградской области, но для этого им необходимо было передать 45 миллионов рублей, чтобы они могли поспособствовать переводу земель из федеральной собственности в категорию сельскохозяйственных.

«В течение всего 2022 года злоумышленники “кормили” коммерсан­та заверениями, что процесс лоббирования идет полным ходом, и получали от него ча­сти требуемой суммы. Когда потерпевший заподозрил обман, он уже успел перевести аферистам 31,5 милли­она рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по материалам операт­ивной работы Управления собственной безо­пасности ГУ МВД Росс­ии было возбуждено уголовное дело по ста­тье 159 УК РФ (мошенничество).