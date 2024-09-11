Полиция раскрыла многомиллионное мошенничество с землей в Ленобласти

«В управление собственной безопасности ГУ МВД России поступила оперативная информация о крупном мошенничестве, совершенном под предлогом продажи крупного земельного участка во Всеволожском районе. В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников», — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
Уточняется, что потерпевший — крупный бизнесмен, а сама афера была совершена еще в 2022 году. По данным пресс-службы, к предпринимателю обратились некие люди и предложили приобрести привлекательный земельный участок с хорошим месторасположением в Ленинградской области, но для этого им необходимо было передать 45 миллионов рублей, чтобы они могли поспособствовать переводу земель из федеральной собственности в категорию сельскохозяйственных.
«В течение всего 2022 года злоумышленники “кормили” коммерсанта заверениями, что процесс лоббирования идет полным ходом, и получали от него части требуемой суммы. Когда потерпевший заподозрил обман, он уже успел перевести аферистам 31,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что по материалам оперативной работы Управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).