Патрушев назвал отрасль АПК драйвером экономики России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская агропромышленная отрасль остается драйвером экономики страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза.
«Российский агропром остается драйвером экономики нашей страны», — сказал Патрушев.
Он отметил, что Россия с 2020 года уверенно держит статус нетто-экспортера продовольствия. По итогам 2023 года объемы российских поставок за рубеж превысили импорт на четверть. «Несмотря на логистические и другие ограничения, которые пытаются создавать, отечественную продукцию готовы и хотят покупать другие государства», — подчеркнул он.
По его словам, к 2030 году экспортная выручка должна превысить $55 млрд. «Знаю, что для этого Минсельхоз в том числе анализирует и оптимизирует систему поддержки экспортеров, сохраняя наиболее действенные инструменты и предлагая новые», — подчеркнул вице-премьер.
«В 2023 году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза направлен 551 млрд рублей. В 2024 году — более 560 млрд. Правительство обязательно продолжит поддерживать отрасль. У нас с вами много задач и все они будут решены совместными усилиями», — сказал Патрушев.