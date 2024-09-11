Патрушев назвал отрасль АПК драйвером экономики России

Он отметил, что Россия с 2020 года уверенно держит статус нетто-экспортера продовольствия. По итогам 2023 года объемы российских поставок за рубеж превысили импорт на четверть. «Несмотря на логистические и другие ограничения, которые пытаются создавать, отечественную продукцию готовы и хотят покупать другие государства», — подчеркнул он.