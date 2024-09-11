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Революция на рабочем месте: как коворкинги меняют бизнес-среду

Коворкинг — это современная тенденция организации коллективного рабочего пространства, которая стремительно захватила мир. Все больше людей выбирают коворкинги как удобное и гибкое решение для работы. Давайте разберемся, что такое коворкинг, какие его виды существуют и кому он особенно подойдет.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Для начала объясним, что такое коворкинг простыми словами.

Коворкинг (от англ. co-working) представляет собой формат организации пространства, где трудятся люди с разными профессиями, интересами и при этом им обеспечен продуктивный и комфортный рабочий процесс. В таких местах арендуются рабочие места, кабинеты или даже целые комнаты. Примечательно, что здесь можно найти не только представительские офисы, но и зоны для отдыха, обучения и обмена знаниями.

Какие бывают коворкинги

Коворкинги создают под различные задачи. Они могут удовлетворить потребности практически любого специалиста. Рассмотрим основные виды коворкингов в таблице:

Вид коворкинга
Описание
Общий
Пространство с большим количеством рабочих мест, подходящих для стартапов и сотрудников на фрилансе.
Тематический
Нацелен на определенную сферу деятельности, например, для IT -специалистов, креативных индустрий, работников сферы красоты или ремесленников.
Для встреч
Пространства с акцентом на аренду переговорных комнат и зон для встреч с клиентами.
Корпоративный
Создаются большими компаниями для комфортной работы своих сотрудников.

Что есть в коворкинге

В коворкинге возможно арендовать как отдельное рабочее место, так и целые пространства под конкретные нужды. Рассказываем подробно об основных понятиях:

Рабочее место. Клиент получает постоянное или гибкое место в общем пространстве, которое помогает дисциплинировать себя и работать более продуктивно в окружении единомышленников. Аренда места для работы — идеальный вариант для фрилансеров и тех, кто работает удаленно.

Кабинет. Это отдельная закрытая зона для тех, кто ценит уединение и спокойствие. Это решение подходит для руководителей и сотрудников, чья работа требует сосредоточенности и конфиденциальности.

Коворкинг-пространство. Иногда возникает потребность арендовать целое пространство для нужд команды или проекта. В этом случае коворкинги предлагают возможность оформления аренды на полный офис с доступом ко всем необходимым ресурсам и оборудованию.

Кто может работать в коворкинге

Благодаря своей гибкости и удобству, коворкинги привлекают различные категории людей. Данный формат работы может лучше всего подойти:

  • фрилансерам;

  • стартаперам;

  • малым компаниям;

  • отдельным сотрудникам крупных компаний;

  • командам на проектной основе;

  • студентам и исследователям.

Выбираем рабочее пространство: что нужно знать

Ниже приведены советы, которые помогут сделать правильный выбор. Основные критерии выбора коворкинга:

Локация:

  • Близость к дому или к основным транспортным узлам.

  • Наличие парковки и удобства для велосипедистов.

Инфраструктура и удобства:

  • Наличие высокоскоростного интернета.

  • Качественное офисное оборудование (принтеры, сканеры и т. д.).

  • Комнаты для переговоров.

  • Зоны отдыха и кухни.

  • Наличие кафе или столовых поблизости.

Ценовая политика:

  • Разнообразие тарифных планов: почасовая оплата, ежедневные или месячные абонементы.

  • Возможность арендовать отдельное рабочее место или же место в open-space.

Рабочая атмосфера и культура:

  • Сообщество коворкинга: предприниматели, фрилансеры, стартапы.

  • Проведение мероприятий и мастер-классов, которые могут быть полезны.

  • Общая культура и политика коворкинга (гибкость, приветливость персонала и т. п.).

Технические аспекты:

  • Стабильность интернет-соединения: очень важно для тех, кто часто работает в Сети.

  • Наличие резервных источников питания и системы безопасности.

Доступность 24/7:

  • Возможность работы в любое время суток.

  • Наличие охраны и пропускной системы.

Репутация и отзывы:

  • Отзывы текущих и бывших клиентов.

  • Рейтинг на специализированных сайтах и платформах.

Гибкость условий аренды:

  • Возможность гибкого изменения договора аренды в зависимости от конкретных нужд.

  • Прозрачные условия договора.

Дополнительные вопросы, которые следует задать:

  • Какова политика по шуму в коворкинге? (в некоторых местах может быть более шумно, чем в других).

  • Нужен ли депозит? Если да, то какие условия его возврата?

  • Есть ли дополнительные сборы за использование переговорных комнат и дополнительного оборудования?

  • Как часто проводится уборка помещений?

  • Есть ли возможность заниматься спортом или посещать фитнес-зал?

  • Проводятся ли регулярные мероприятия для членов коворкинга, такие как встречи или вечеринки?

Ничто не заменит личного визита перед окончательным выбором. Во время посещения обратите внимание на:

  • Общий вид и чистоту помещения.

  • Дружелюбие и профессионализм персонала.

  • Обстановку в рабочем пространстве в течение дня.

  • Ощущение комфорта и удобства.

Учтя все эти факторы, вы сможете выбрать коворкинг, который лучше всего подойдет для ваших нужд, обеспечит комфорт и продуктивность работы.

Преимущества

Коворкинги обладают множеством преимуществ, которые делают их популярными среди работающих людей.

  • возможность работы в профессиональной обстановке;

  • гибкость в выборе рабочего места;

  • разнообразие дополнительных услуг (интернет, конференц-залы, комнаты отдыха, тренажерные залы и т. д.);

  • возможность делиться идеями и находить новых партнеров;

  • отсутствие необходимости долгосрочной аренды офиса.

Некоторые сотрудники интересуются что такое коворкинг, можно ли работать бесплатно в нем. Для представителей малого бизнеса и самозанятых во многих регионах организованы бесплатные рабочие пространства. Чтобы получить там место для выполнения профессиональных задач или переговоров, достаточно заполнить анкету в местных центрах «Мой бизнес».

Недостатки

Коворкинги имеют некоторые недостатки, которые стоит учитывать. Например:

  • недостаток личного пространства;

  • возможные шум и отвлекающие факторы;

  • периодическая нехватка мест в популярных коворкингах;

  • ограниченные возможности для персонализации рабочего пространства.

Сколько стоит

Выше мы уже разобрались, что такое коворкинг. Цены на аренду в них могут значительно варьироваться в зависимости от региона. Актуальные данные на 2024 год:

Регион
Аренда рабочего места
Аренда кабинета
Аренда пространства
Москва и МО
15,000 - 25,000 руб/мес
50,000 - 100,000 руб/мес
150,000 - 300,000 руб/мес
Санкт-Петербург
10,000 - 20,000 руб/мес
40,000 - 80,000 руб/мес
100,000 - 200,000 руб/мес
Другие регионы
5,000 - 15,000 руб/мес
20,000 - 50,000 руб/мес
50,000 - 150,000 руб/мес

Как возникли коворкинги

Концепция коворкингов, как и многие другие новаторские идеи, родилась из поиска новых форм организации труда и использования рабочего пространства. Первая известная реализация коворкинга была представлена в 2005 году в Сан-Франциско программистом Брэдом Ньюбергом.

Ньюберг искал способ работы, который бы сочетал в себе плюсы традиционного офиса и свободу фриланса. Его первый коворкинг — «Hat Factory», расположенный в лофт-пространстве, вскоре стал популярным среди IT-специалистов, творческих профессионалов и предпринимателей. Следуя примеру Сан-Франциско, вскоре и другие города мира начали активно поддерживать идею коворкингов.

История коворкингов в России. Первое коворкинг-пространство в России появилось в 2008 году в Москве. Его организатором стало агентство «Фабрика Картин», которое предложило артистам и дизайнерам совместное пространство для работы и взаимодействия. Влияние глобальной экономики и тенденций гибридных форм занятости постепенно стимулировало развитие коворкингов в других крупных российских городах.

Популяризация в последние годы. Сегодня Россия может похвастаться широким разнообразием коворкингов: от малых уютных пространств до крупных центров с развитой инфраструктурой. Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу таких пространств, но формат постепенно распространяется по всем регионам страны. Популярные сети предлагают гибкие условия аренды, возможность создавать тематические мероприятия и обеспечивать комфортную рабочую атмосферу.

Влияние пандемии на индустрию. Значительные изменения в рынок коворкингов внесла пандемия COVID-19. Карантинные меры и массовый переход на удаленную работу сократили спрос на традиционные рабочие пространства, а по мере стабилизации ситуации, потребность в гибких офисных решениях стала еще более актуальной. Многие компании осознали преимущество коворкингов для снижения операционных затрат и улучшения условий работы сотрудников.

В заключение

  1. Коворкинг — удобное и гибкое решение для специалистов из разных сфер работы.

  2. В коворкингах можно арендовать рабочие места, кабинеты и целые пространства.

  3. Коворкинги подходят фрилансерам, стартапам, малым компаниям и многим другим.

  4. При выборе коворкинга учитывайте расположение, режим работы, условия аренды и цены.

  5. Коворкинги имеют множество преимуществ, но существуют и некоторые недостатки.

  6. История коворкингов начинается с 2005 года, когда был открыт первый коворкинг в Сан-Франциско.

Будущее коворкингов выглядит многообещающим. Рост популярности гибридных рабочих режимов, увеличение числа фрилансеров и представителей малого бизнеса, а также развитие новых технологий стимулируют дальнейшее развитие этой индустрии.

Коворкинги становятся не просто местом работы, а целыми экосистемами, где люди могут не только выполнять профессиональные задачи, но и находить единомышленников, участвовать в образовательных и культурных мероприятиях, а также развивать свои проекты на совершенно новом уровне.