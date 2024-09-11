Революция на рабочем месте: как коворкинги меняют бизнес-среду

Для начала объясним, что такое коворкинг простыми словами.
Коворкинг (от англ. co-working) представляет собой формат организации пространства, где трудятся люди с разными профессиями, интересами и при этом им обеспечен продуктивный и комфортный рабочий процесс. В таких местах арендуются рабочие места, кабинеты или даже целые комнаты. Примечательно, что здесь можно найти не только представительские офисы, но и зоны для отдыха, обучения и обмена знаниями.
Какие бывают коворкинги
Коворкинги создают под различные задачи. Они могут удовлетворить потребности практически любого специалиста. Рассмотрим основные виды коворкингов в таблице:
|Описание
|Общий
|Тематический
|Пространства с акцентом на аренду переговорных комнат и зон для встреч с клиентами.
|Корпоративный
Что есть в коворкинге
В коворкинге возможно арендовать как отдельное рабочее место, так и целые пространства под конкретные нужды. Рассказываем подробно об основных понятиях:
Рабочее место. Клиент получает постоянное или гибкое место в общем пространстве, которое помогает дисциплинировать себя и работать более продуктивно в окружении единомышленников. Аренда места для работы — идеальный вариант для фрилансеров и тех, кто работает удаленно.
Кабинет. Это отдельная закрытая зона для тех, кто ценит уединение и спокойствие. Это решение подходит для руководителей и сотрудников, чья работа требует сосредоточенности и конфиденциальности.
Коворкинг-пространство. Иногда возникает потребность арендовать целое пространство для нужд команды или проекта. В этом случае коворкинги предлагают возможность оформления аренды на полный офис с доступом ко всем необходимым ресурсам и оборудованию.
Кто может работать в коворкинге
Благодаря своей гибкости и удобству, коворкинги привлекают различные категории людей. Данный формат работы может лучше всего подойти:
фрилансерам;
стартаперам;
малым компаниям;
отдельным сотрудникам крупных компаний;
командам на проектной основе;
студентам и исследователям.
Выбираем рабочее пространство: что нужно знать
Ниже приведены советы, которые помогут сделать правильный выбор. Основные критерии выбора коворкинга:
Локация:
Близость к дому или к основным транспортным узлам.
Наличие парковки и удобства для велосипедистов.
Инфраструктура и удобства:
Наличие высокоскоростного интернета.
Качественное офисное оборудование (принтеры, сканеры
и т. д.).
Комнаты для переговоров.
Зоны отдыха и кухни.
Наличие кафе или столовых поблизости.
Ценовая политика:
Разнообразие тарифных планов: почасовая оплата, ежедневные или месячные абонементы.
Возможность арендовать отдельное рабочее место или же место в open-space.
Рабочая атмосфера и культура:
Сообщество коворкинга: предприниматели, фрилансеры, стартапы.
Проведение мероприятий и мастер-классов, которые могут быть полезны.
Общая культура и политика коворкинга (гибкость, приветливость персонала
и т. п.).
Технические аспекты:
Стабильность интернет-соединения: очень важно для тех, кто часто работает в Сети.
Наличие резервных источников питания и системы безопасности.
Доступность 24/7:
Возможность работы в любое время суток.
Наличие охраны и пропускной системы.
Репутация и отзывы:
Отзывы текущих и бывших клиентов.
Рейтинг на специализированных сайтах и платформах.
Гибкость условий аренды:
Возможность гибкого изменения договора аренды в зависимости от конкретных нужд.
Прозрачные условия договора.
Дополнительные вопросы, которые следует задать:
Какова политика по шуму в коворкинге? (в некоторых местах может быть более шумно, чем в других).
Нужен ли депозит? Если да, то какие условия его возврата?
Есть ли дополнительные сборы за использование переговорных комнат и дополнительного оборудования?
Как часто проводится уборка помещений?
Есть ли возможность заниматься спортом или посещать фитнес-зал?
Проводятся ли регулярные мероприятия для членов коворкинга, такие как встречи или вечеринки?
Ничто не заменит личного визита перед окончательным выбором. Во время посещения обратите внимание на:
Общий вид и чистоту помещения.
Дружелюбие и профессионализм персонала.
Обстановку в рабочем пространстве в течение дня.
Ощущение комфорта и удобства.
Учтя все эти факторы, вы сможете выбрать коворкинг, который лучше всего подойдет для ваших нужд, обеспечит комфорт и продуктивность работы.
Преимущества
Коворкинги обладают множеством преимуществ, которые делают их популярными среди работающих людей.
возможность работы в профессиональной обстановке;
гибкость в выборе рабочего места;
разнообразие дополнительных услуг (интернет, конференц-залы, комнаты отдыха, тренажерные залы
и т. д.);
возможность делиться идеями и находить новых партнеров;
отсутствие необходимости долгосрочной аренды офиса.
Некоторые сотрудники интересуются что такое коворкинг, можно ли работать бесплатно в нем. Для представителей малого бизнеса и самозанятых во многих регионах организованы бесплатные рабочие пространства. Чтобы получить там место для выполнения профессиональных задач или переговоров, достаточно заполнить анкету в местных центрах «Мой бизнес».
Недостатки
Коворкинги имеют некоторые недостатки, которые стоит учитывать. Например:
недостаток личного пространства;
возможные шум и отвлекающие факторы;
периодическая нехватка мест в популярных коворкингах;
ограниченные возможности для персонализации рабочего пространства.
Сколько стоит
Выше мы уже разобрались, что такое коворкинг. Цены на аренду в них могут значительно варьироваться в зависимости от региона. Актуальные данные на 2024 год:
|Регион
|Аренда пространства
|50,000 - 150,000 руб/мес
Как возникли коворкинги
Концепция коворкингов, как и многие другие новаторские идеи, родилась из поиска новых форм организации труда и использования рабочего пространства. Первая известная реализация коворкинга была представлена в 2005 году в Сан-Франциско программистом Брэдом Ньюбергом.
Ньюберг искал способ работы, который бы сочетал в себе плюсы традиционного офиса и свободу фриланса. Его первый коворкинг — «Hat Factory», расположенный в лофт-пространстве, вскоре стал популярным среди IT-специалистов, творческих профессионалов и предпринимателей. Следуя примеру Сан-Франциско, вскоре и другие города мира начали активно поддерживать идею коворкингов.
История коворкингов в России. Первое коворкинг-пространство в России появилось в 2008 году в Москве. Его организатором стало агентство «Фабрика Картин», которое предложило артистам и дизайнерам совместное пространство для работы и взаимодействия. Влияние глобальной экономики и тенденций гибридных форм занятости постепенно стимулировало развитие коворкингов в других крупных российских городах.
Популяризация в последние годы. Сегодня Россия может похвастаться широким разнообразием коворкингов: от малых уютных пространств до крупных центров с развитой инфраструктурой. Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу таких пространств, но формат постепенно распространяется по всем регионам страны. Популярные сети предлагают гибкие условия аренды, возможность создавать тематические мероприятия и обеспечивать комфортную рабочую атмосферу.
Влияние пандемии на индустрию. Значительные изменения в рынок коворкингов внесла пандемия COVID-19. Карантинные меры и массовый переход на удаленную работу сократили спрос на традиционные рабочие пространства, а по мере стабилизации ситуации, потребность в гибких офисных решениях стала еще более актуальной. Многие компании осознали преимущество коворкингов для снижения операционных затрат и улучшения условий работы сотрудников.
В заключение
Коворкинг — удобное и гибкое решение для специалистов из разных сфер работы.
В коворкингах можно арендовать рабочие места, кабинеты и целые пространства.
Коворкинги подходят фрилансерам, стартапам, малым компаниям и многим другим.
При выборе коворкинга учитывайте расположение, режим работы, условия аренды и цены.
Коворкинги имеют множество преимуществ, но существуют и некоторые недостатки.
История коворкингов начинается с 2005 года, когда был открыт первый коворкинг в Сан-Франциско.
Будущее коворкингов выглядит многообещающим. Рост популярности гибридных рабочих режимов, увеличение числа фрилансеров и представителей малого бизнеса, а также развитие новых технологий стимулируют дальнейшее развитие этой индустрии.
Коворкинги становятся не просто местом работы, а целыми экосистемами, где люди могут не только выполнять профессиональные задачи, но и находить единомышленников, участвовать в образовательных и культурных мероприятиях, а также развивать свои проекты на совершенно новом уровне.