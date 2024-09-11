Революция на рабочем месте: как коворкинги меняют бизнес-среду

Коворкинг (от англ. co-working) представляет собой формат организации пространства, где трудятся люди с разными профессиями, интересами и при этом им обеспечен продуктивный и комфортный рабочий процесс. В таких местах арендуются рабочие места, кабинеты или даже целые комнаты. Примечательно, что здесь можно найти не только представительские офисы, но и зоны для отдыха, обучения и обмена знаниями.