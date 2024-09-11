Объем сделок исламского банкинга в РФ превысил 5 млрд рублей за полгода

«Если говорить про число участников эксперимента, а это те, кто у нас вошел в реестр Банка России. На текущий момент число увеличилось до 23. Количество организаций, которые фактически осуществляют услуги партнерского финансирования больше минимум в два раза», — добавила Лозгачева.