Объем сделок исламского банкинга в РФ превысил 5 млрд рублей за полгода

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Объем сделок в рамках экспериментального проекта по внедрению партнерского финансирования (исламского банкинга) за первое полугодие 2024 года превысил 5 млрд рублей. Об этом в режиме видеосвязи сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на форуме «Экономика Дагестана: потенциал и вектор развития».
«Объем сделок партнерского финансирования несколько увеличивается. Мы получили предварительные данные по итогам первого полугодия 2024 года. Объем сделок по привлечению средств составляет 3 млрд рублей, объем средств по размещению — 2,4 млрд рублей», — сказала Лозгачева.
Она добавила, что число участников проекта продолжает расти.
«Если говорить про число участников эксперимента, а это те, кто у нас вошел в реестр Банка России. На текущий момент число увеличилось до 23. Количество организаций, которые фактически осуществляют услуги партнерского финансирования больше минимум в два раза», — добавила Лозгачева.
Эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама.
О форуме
Форум «Экономика Дагестана: потенциал и вектор развития» проходит в Махачкале 11 сентября. Его участники обсудят на тематических площадках расширение межрегионального сотрудничества, развитие геостратегического преимущества, партнерского финансирования, «прорывных» проектов, преференциальных зон, а также кадровой политики и туризма. Организаторами форума выступает министерство экономики и территориального развития Дагестана при поддержке правительства республики.