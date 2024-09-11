На Дальнем Востоке «Магнит» и «Самбери» запустили «жесткие» дискаунтеры

«“Магнит” и “Самбери” тестируют в регионе новый формат “жестких” дискаунтеров’Ценохит». Первый тестовый магазин «Ценохит» открылся летом в Хабаровске. С учетом успешных результатов этого магазина «Магнит» и «Самбери» приняли решение расширить контур пилотного проекта: в октябре планируется открытие второго магазина, до конца года — еще одной торговой точки", — говорится в сообщении.