На Дальнем Востоке «Магнит» и «Самбери» запустили «жесткие» дискаунтеры

«“Магнит” и “Самбери” тестируют в регионе новый формат “жестких” дискаунтеров’Ценохит». Первый тестовый магазин «Ценохит» открылся летом в Хабаровске. С учетом успешных результатов этого магазина «Магнит» и «Самбери» приняли решение расширить контур пилотного проекта: в октябре планируется открытие второго магазина, до конца года — еще одной торговой точки", — говорится в сообщении.
Решение о дальнейшем масштабировании формата будет принято по итогам анализа показателей пилотных магазинов. Прототипом для нового формата стала сеть «жестких» дискаунтеров В1 («Первый выбор»), которую «Магнит» развивает с 2023 года. Сейчас сеть В1 объединяет более 130 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и областях.
Площадь магазинов «Ценохит» составит в среднем 380 кв. м, ассортимент насчитывает около 1 тыс. наименований востребованных товаров. Основой ассортимента новых магазинов станет продукция местных поставщиков — ее доля, как ожидается, составит не менее 55%.
В октябре 2023 года «Магнит» объявил о достижении договоренности по приобретению 33,01% долей в уставном капитале «Самбери» — крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети. Сделка была закрыта летом 2024 года. «Магнит» также получил опцион на выкуп оставшихся долей в «Самбери» в течение пяти лет.