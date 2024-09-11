МВФ может подготовить доклад об экономике России впервые за два года

В этом месяце МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, после чего они должны посетить страну для личных обсуждений. Этот шаг был сделан вскоре после того, как появились сообщения о назначении бывшего первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой исполнительным директором от России в МВФ. В июле фонд снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год на 0,3 п. п., достигнув 1,5%.