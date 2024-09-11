МВФ может подготовить доклад об экономике России впервые за два года

Представитель международной организации пояснила агентству, что подготовка ежегодных экономических обзоров является «взаимным обязательством» фонда и его членов. В последний раз МВФ публиковал такой обзор российской экономики в начале 2021 года. В фонде объяснили, что «исключительно нестабильная» экономическая ситуация в регионе из-за военных действий на Украине затруднила проведение обзора, особенно в отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив.
В этом месяце МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, после чего они должны посетить страну для личных обсуждений. Этот шаг был сделан вскоре после того, как появились сообщения о назначении бывшего первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой исполнительным директором от России в МВФ. В июле фонд снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год на 0,3 п. п., достигнув 1,5%.
Подробности — в материале «Ъ» «Оценки экономикам расставят осенью».