Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с кэшбэком за обследования

Во втором квартале 2024 года года Банк России зафиксировал рекордный уровень хищения средств мошенниками с банковских счетов. Всего, по оценкам регулятора, за апрель-июнь злоумышленникам удалось похитить у россиян 4,8 млрд руб. Предыдущий рекорд по объему хищений был зафиксирован в первом квартале 2023 года и составил 4,6 млрд руб.