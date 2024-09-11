Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с кэшбэком за обследования

«Обращаем ваше внимание, что у Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале госуслуг. Будьте бдительны и не передавайте никому данные ваших банковских карт», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Во втором квартале 2024 года года Банк России зафиксировал рекордный уровень хищения средств мошенниками с банковских счетов. Всего, по оценкам регулятора, за апрель-июнь злоумышленникам удалось похитить у россиян 4,8 млрд руб. Предыдущий рекорд по объему хищений был зафиксирован в первом квартале 2023 года и составил 4,6 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники бьют рекорды».