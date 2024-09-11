Лут заявила об обеспеченности АПК кадрами на 90%

«Сейчас у нас уже есть программа строительства жилья в наем для работников предприятий, которые после пяти лет работы могут выкупить его за 10% от стоимости, а через 10 лет — за 1%. Отдельно будем делать такую программу именно для научных сотрудников — тех, кто идет в аспирантуру и дальше в науку. Это позволит им быть уверенными в завтрашнем дне и спокойно заниматься научной деятельностью», — подчеркнула министр.