Лут заявила об обеспеченности АПК кадрами на 90%

«Важнейшей задачей, без решения которой невозможно эффективное развитие отрасли, является обеспечение кадрами. Сейчас обеспеченность оцениваем на уровне 90%. Среди основных сложностей — нехватка сезонных работников, специалистов рабочих профессий и высокий возраст занятых в отрасли», — сказала Лут.
По ее словам, для обеспечения АПК специалистами сейчас выстраивается «бесшовная траектория» подготовки кадров от школьной скамьи до работодателя. «Первое и очень важное звено этой цепочки — агротехнологические классы в сельских школах, где ребята узнают об основах сельского хозяйства. К 2030 году необходимо создать более 18 тыс. таких классов по всей стране», — рассказала министр.
«Отдельное направление — подготовка научных кадров для обеспечения технологического лидерства АПК. Чтобы создавать и внедрять в производство собственные эффективные научные разработки, нам необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих нужными знаниями и компетенциями. Здесь совместно с Минобрнауки планируем вводить новые специальности, например, селекционер и генетик. Кроме того, с 2024 года в рамках эксперимента введен новый уровень образования — интернатура по ветеринарным специальностям», — добавила Лут.
По ее словам, министерство также системно занимаемся вопросами повышения качества жизни на сельских территориях. «Чтобы молодежь хотела там жить и работать, необходимо создавать современную социальную среду, в том числе предоставлять доступное и качественное жилье для молодых семей», — пояснила она.
«Сейчас у нас уже есть программа строительства жилья в наем для работников предприятий, которые после пяти лет работы могут выкупить его за 10% от стоимости, а через 10 лет — за 1%. Отдельно будем делать такую программу именно для научных сотрудников — тех, кто идет в аспирантуру и дальше в науку. Это позволит им быть уверенными в завтрашнем дне и спокойно заниматься научной деятельностью», — подчеркнула министр.