Лут: урожай зерна, масличных и сахарной свеклы закроет потребности рынка

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Урожай зерна, масличных культур, сахарной свеклы и других культур в России в 2024 году позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить необходимый экспортный потенциал. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства.
«Несмотря на максимальные сложные погодные условия этого года, ожидаем достойных результатов и от растениеводов. Урожай зерна, масличных, сахарной свеклы и других культур позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить необходимый экспортный потенциал», — сказала Лут.
Министр отметила, что также сохраняется позитивная динамика производства в животноводстве. «Вы помните, прошлый год был тяжелый в связи с эпизоотической ситуацией. В 2023 году мы восстанавливаемся, и у нас идет рост производства скота и птицы, продолжаем расти по сырому молоку», — рассказала Лут.