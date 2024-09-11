Лут: урожай зерна, масличных и сахарной свеклы закроет потребности рынка

Министр отметила, что также сохраняется позитивная динамика производства в животноводстве. «Вы помните, прошлый год был тяжелый в связи с эпизоотической ситуацией. В 2023 году мы восстанавливаемся, и у нас идет рост производства скота и птицы, продолжаем расти по сырому молоку», — рассказала Лут.