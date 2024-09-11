Как перевести апартаменты в жилье в 2024 году

Апартаменты — это нежилые помещения, которые не входят в перечень жилых объектов, как это указано в статье 16 Жилищного кодекса РФ. Как перевести их в обычное жилье, рассказала юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева.