Как перевести апартаменты в жилье в 2024 году

Апартаменты предназначены для временного пребывания и не предусматривают постоянную регистрацию по месту жительства. При этом, коммунальные платежи здесь из-за других тарифов выше, чем для жилых помещений.
Чтобы перевести апартаменты в жилое помещение, необходимо:
• быть собственником апартаментов;
• убедиться, что помещение соответствует нормам, предъявляемым к жилым помещениям (наличие инженерных коммуникаций, система отопления
• подготовить проект перепланировки, если это необходимо.
Для начала процесса потребуется следующий пакет документов:
1. Заявление о переводе нежилого помещения в жилое;
2. Паспорт собственника;
3. Выписка из ЕГРН;
4. Проект перепланировки, если он требуется;
5. Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, если это необходимо.
В Москве заявление подаётся через портал mos.ru.
Если вы физическое лицо, оригиналы документов нужно будет представить в центр «Мои документы». Срок рассмотрения заявления — 34 рабочих дня.
Если в процессе перевода потребуется перепланировка, ее необходимо согласовать. После завершения работ нужно уведомить орган, который занимается переводом, и приложить технический план измененного помещения.
После одобрения перевода и окончания работ, орган, занимающийся переводом, передаст информацию в Росреестр для внесения изменений в реестр недвижимости.
«Завершив все этапы, нужно будет получить новую выписку из ЕГРН, которая подтвердит статус жилого помещения», — поясняет эксперт.
Отказать могут, если не предоставлены все документы или проект перепланировки не соответствует требованиям законодательства. В этом случае решение можно обжаловать в суде в соответствии со статьей 46 Конституции РФ.
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