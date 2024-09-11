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Как перевести апартаменты в жилье в 2024 году

Апартаменты — это нежилые помещения, которые не входят в перечень жилых объектов, как это указано в статье 16 Жилищного кодекса РФ. Как перевести их в обычное жилье, рассказала юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Скриншот

Апартаменты предназначены для временного пребывания и не предусматривают постоянную регистрацию по месту жительства. При этом, коммунальные платежи здесь из-за других тарифов выше, чем для жилых помещений.

Чтобы перевести апартаменты в жилое помещение, необходимо:

• быть собственником апартаментов;

• убедиться, что помещение соответствует нормам, предъявляемым к жилым помещениям (наличие инженерных коммуникаций, система отопления и т. д.);

• подготовить проект перепланировки, если это необходимо.

Для начала процесса потребуется следующий пакет документов:

1. Заявление о переводе нежилого помещения в жилое;

2. Паспорт собственника;

3. Выписка из ЕГРН;

4. Проект перепланировки, если он требуется;

5. Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, если это необходимо.

В Москве заявление подаётся через портал mos.ru.

Если вы физическое лицо, оригиналы документов нужно будет представить в центр «Мои документы». Срок рассмотрения заявления — 34 рабочих дня.

Дарья Хорошавцева
юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов»

Если в процессе перевода потребуется перепланировка, ее необходимо согласовать. После завершения работ нужно уведомить орган, который занимается переводом, и приложить технический план измененного помещения.

После одобрения перевода и окончания работ, орган, занимающийся переводом, передаст информацию в Росреестр для внесения изменений в реестр недвижимости.

«Завершив все этапы, нужно будет получить новую выписку из ЕГРН, которая подтвердит статус жилого помещения», — поясняет эксперт.

Отказать могут, если не предоставлены все документы или проект перепланировки не соответствует требованиям законодательства. В этом случае решение можно обжаловать в суде в соответствии со статьей 46 Конституции РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».