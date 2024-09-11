Итальянский UniCredit купил долю 9% в немецком Commerzbank

Между тем итальянский банк отметил, что будет искать возможности дальнейшего увеличения своей доли в Commerzbank для «сохранения гибкости». Как отмечает Bloomberg, UniCredit уже владеет крупным германским банком Hypovereinsbank. И покупка доли в Commerzbank сразу вызвала предположения о том, что UniCredit рассматривает возможность покупки и этого банка. В таком случае, пишет Bloomberg, итальянский банк станет очень влиятельно силой в секторе корпоративного и розничного банкинга крупнейшей экономики Европы. Акции Commerzban во Франкфурте отреагировали на объявление о продаже доли ростом на 18%. Акции UniCredit в Милане растут на 1%.