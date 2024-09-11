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Группа «Аэрофлот» в августе увеличила перевозки на 13,4%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа «Аэрофлот» в августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 13,4% по сравнению с августом 2023 года, до 5,9 млн. Об этом говорится в сообщении группы. При этом головная авиакомпания группы, «Аэрофлот», увеличила перевозки на 15,2%, до 3,2 млн пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

«Объем перевозок группы “Аэрофлот” увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров, на 10,4% больше, чем в августе 2023 года. На международных линиях перевозки выросли на 27,5%, до 1,2 млн пассажиров, — отмечается в сообщении. — Авиакомпания “Аэрофлот” перевезла 3,2 млн пассажиров, на 15,2% больше по сравнению с августом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,0%».

За январь — август 2024 года группа перевезла 37,2 млн пассажиров (рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), авиакомпания «Аэрофлот» — 20,4 млн (рост на 23,7%).