Группа «Аэрофлот» в августе увеличила перевозки на 13,4%

«Объем перевозок группы “Аэрофлот” увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров, на 10,4% больше, чем в августе 2023 года. На международных линиях перевозки выросли на 27,5%, до 1,2 млн пассажиров, — отмечается в сообщении. — Авиакомпания “Аэрофлот” перевезла 3,2 млн пассажиров, на 15,2% больше по сравнению с августом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,0%».