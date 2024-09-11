Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 8%

«В 2024 году мы поставили на международный рынок уже 70 млн тонн, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала она.
Лут отметила, что освоение новых рынков продолжается, в частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию. «В 2024 году более 1 млн тонн отгружено в Шри-Ланку, Эфиопию, Мали, Гамбию, Буркина-Фасо и целый ряд других стран», — сказала она.
«Начали поставки ячменя в Катар, пшеницы в Сербию, жмыхов и масличных культур в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили наши соки», — добавила министр.