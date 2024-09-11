Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 8%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России с начала 2024 года вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до 70 млн тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства.