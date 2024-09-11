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Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 8%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России с начала 2024 года вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до 70 млн тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства.

Источник: AP 2023

«В 2024 году мы поставили на международный рынок уже 70 млн тонн, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала она.

Лут отметила, что освоение новых рынков продолжается, в частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию. «В 2024 году более 1 млн тонн отгружено в Шри-Ланку, Эфиопию, Мали, Гамбию, Буркина-Фасо и целый ряд других стран», — сказала она.

«Начали поставки ячменя в Катар, пшеницы в Сербию, жмыхов и масличных культур в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили наши соки», — добавила министр.