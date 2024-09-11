Экспорт древесины из России в 2024 году продолжает сокращаться

Экспорт российской лесопродукции, включая пиломатериалы и круглый лес, за период с января по июль 2024 года составил 13 миллионов кубометров, что на 4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «Ведомостями» со ссылкой на «Рослесинфорг».