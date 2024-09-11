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Экспорт древесины из России в 2024 году продолжает сокращаться

Экспорт российской лесопродукции, включая пиломатериалы и круглый лес, за период с января по июль 2024 года составил 13 миллионов кубометров, что на 4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «Ведомостями» со ссылкой на «Рослесинфорг».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По традиции наибольший объем экспорта пришелся на Китай, который закупил 7,4 миллиона кубометров леса. Этот показатель также на 4% снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Узбекистан занял второе место среди покупателей российского сырья с объемом закупок в 1,1 миллиона кубометров, за ним следует Казахстан с 481 400 кубометров.

Представитель «Рослесинфорга» объяснил снижение экспорта в Китай «сложностями в банковской сфере». Управляющий директор НРА Сергей Гришунин отмечает, что трудности у российских компаний возникли после утраты основного рынка сбыта — Евросоюза.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».