Экспорт древесины из России в 2024 году продолжает сокращаться

По традиции наибольший объем экспорта пришелся на Китай, который закупил 7,4 миллиона кубометров леса. Этот показатель также на 4% снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Узбекистан занял второе место среди покупателей российского сырья с объемом закупок в 1,1 миллиона кубометров, за ним следует Казахстан с 481 400 кубометров.
Представитель «Рослесинфорга» объяснил снижение экспорта в Китай «сложностями в банковской сфере». Управляющий директор НРА Сергей Гришунин отмечает, что трудности у российских компаний возникли после утраты основного рынка сбыта — Евросоюза.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».