Эксперты оценили возможность нового повышения цен на ряд товаров и продуктов

О том, что возможна тенденция стабилизации цен, могут указывать другие показатели, — это снижение кредитования, уточнил экономист. Так, по данным Центробанка, в стране снижается кредитование и людей, и бизнеса, и одновременно увеличивается депозитная база. То есть люди начинают меньше тратить и больше сберегать. Если они уходят из потребления, покупают меньше товаров и услуг, значит, предприниматели столкнутся с недостатком спроса и будут снижать цену. «Но пока об этом говорить нельзя», — отметил он. Риторика представителей Центробанка указывает на доминирование факторов, которые разгоняют инфляцию. «И я не исключаю, что 13 сентября Центробанк поднимет ключевую ставку до 19%», — отметил Георгий Остапкович. На предыдущем заседании ЦБ РФ 26 июля 2024 года поднял ставку с 16 до 18%.