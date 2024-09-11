Эксперты оценили возможность нового повышения цен на ряд товаров и продуктов

Потребительские цены в РФ с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,02%, сообщил Росстат.
Недельная дефляция зафиксирована впервые с февраля 2023 года, когда с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились также на 0,02%. Причиной снижения инфляции в феврале были неожиданно подешевевшие зимой огурцы.
Сейчас на снижение инфляции повлияло значительное падение цен на:
- авиабилеты — сразу на 8,8%,
- морковь — на 4,6%,
- капусту — на 4,3%,
- свеклу — на 3,7%,
- картофель — на 3,5%.
По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 2 сентября составила 8,87%, что более чем в два раза выше цели в 4%, которой добивается ЦБ РФ через повышение ключевой ставки.
Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не исключает, что это может быть сезонное снижение — подешевели овощи и фрукты. На рынок вышли отечественные производители и увеличили предложение плодоовощной продукции. А ее вес в инфляционной корзине достаточно большой.
Но это же все закончится где-то в середине сентября.
Потом на смену отечественным овощам и фруктам приедет продукция из Турции, Узбекистана, Азербайджана «и как говорится, все вернемся к началу», отметил он.
Экономист также посоветовал обратить внимание на показатель инфляции за месяц. Если дефляция за месяц, то это другое дело.
«В недельной инфляции учитывается всего 110 товаров. А вот инфляции за месяц Росстат считает 560 товаров. Данные за месяц более точные», — уточнил Георгий Остапкович.
Что подорожает, а что подешевеет
До конца 2024 года можно ожидать умеренного роста цен на большинство категорий товаров и услуг, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
По его мнению, сельскохозяйственные продукты и курсовые колебания могут существенно влиять на потребительские цены. Высокий уровень инфляции и ключевая ставка также будут оказывать значительное влияние на рынок и потребительское поведение.
Осенний урожай может привести к снижению цен на овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания в ближайшие недели. В зимний период обычно наблюдается рост цен на свежие овощи и фрукты из-за их дефицита и повышения расходов на импорт.
«Обычно к концу года и в начале следующего происходит рост спроса на технику и электронику из-за новогодних праздников, что может привести к некоторому росту цен», — прогнозирует экономист.
Помимо этого, по его мнению, не надо забывать, что с 1 октября планируют повысить утилизационный сбор.
«Ставки для легковых автомобилей, по проекту правительства, увеличат сначала на 70 — 85%, а затем каждый год будут повышать на 10−20% до 2030 года. Таким образом стоимость автомобиля для физических лиц повысится», — предупредил Ярослав Кабаков.
По оценке Георгия Остапковича, автомобили продолжат дорожать в пределах инфляции, возможно максимально на 10−15%.
«Резко подорожает шоколад, конфеты, изделия из шоколада», — предупредил он.
Это связано с неурожаем какао-бобов в Африке, где наши кондитеры закупают какао-бобы. И-за неурожая биржевые цены выросли в 2−3 раза.
«Поэтому мы мы будем покупать эти ингредиенты дороже. Подорожают заметно шоколад, конфеты премиум-класса, люксовые марки, которые делаются исключительно из какао-бобов», — уточнил экономист.
Для бюджетных сортов в шоколадные конфеты возможно увеличат суррогатные добавки вместо натуральных компонент, что позволит сохранить цены примерно на том же уровне. Возможно начнется «шринк инфляция» — в коробку конфет будут класть не привычные 20 конфет, а 15 и продавать практически по тем же ценам.
Кроме шоколадных изделий может подорожать электроника из-за сложностей с доставкой и расчетов по импортным товарам. Также могут подорожать импортные лекарства, стройматериалы. Но в целом рост цен будет ощущаться по-разному.
«У каждого человека своя инфляция. Кто-то живет с инфляцией 5−7%, а кто-то живет с инфляцией 30−40% — это зависит от корзины потребления», — пояснил Георгий Остапкович.
Они не верят в снижение цен
ЦБ РФ не перестает говорить о экстремальном перегреве экономики — зарплаты растут, дефицит кадров, растет спрос на товары и услуги, а предложение отстает от их роста. Это и приводит к росту цен.
По мнению эксперта экономического факультета РУДН Ивана Суханова, степень перегрева российской экономики в 2024 году оценивается Банком России как максимальная за последние 16 лет, что однозначно говорит о беспрецедентно высоких инфляционных ожиданиях.
«На текущий момент мы наблюдаем стабилизацию ситуации и перспективное снижение перегрева, на что указывают различные экономические индикаторы, например, замедление темпов розничного кредитования и потребления домохозяйств», — пояснил экономист.
Поэтому, по его оценке, инфляционное давление несколько ослабевает, в результате чего и фиксируется снижение потребительских цен. «К сожалению, нельзя говорить о том, что это устоявшийся тренд и далее нас ждет безоблачное “безинфляционное” будущее», — предупредил он. Как пояснил Иван Суханов, в сегодняшних санкционных реалиях сложно однозначно прогнозировать цены, поскольку остается сложной ситуациям с оплатой и поставками импорта, что толкает вверх и цены и на импорт, и на товары, произведенные в России.
Георгий Остапкович назвал недельную дефляцию неточным индикатором снижения цен. «Это может быть не тенденция, а просто коррекция. Такие вещи уже бывали. Надо заметить, что у нас в прежние годы практически постоянно в июле и в августе наблюдалась традиционная дефляция. Сейчас дефляция показала 0,02%. Это значение в пределах статистической погрешности», — пояснил он.
О том, что возможна тенденция стабилизации цен, могут указывать другие показатели, — это снижение кредитования, уточнил экономист. Так, по данным Центробанка, в стране снижается кредитование и людей, и бизнеса, и одновременно увеличивается депозитная база. То есть люди начинают меньше тратить и больше сберегать. Если они уходят из потребления, покупают меньше товаров и услуг, значит, предприниматели столкнутся с недостатком спроса и будут снижать цену. «Но пока об этом говорить нельзя», — отметил он. Риторика представителей Центробанка указывает на доминирование факторов, которые разгоняют инфляцию. «И я не исключаю, что 13 сентября Центробанк поднимет ключевую ставку до 19%», — отметил Георгий Остапкович. На предыдущем заседании ЦБ РФ 26 июля 2024 года поднял ставку с 16 до 18%.
«Значит, они не верят в снижение инфляции пока», — пояснил экономист. Но, он напомнил, что регулятор поступает правильно, потому что ЦБ РФ начал повышать ставку в августе прошлого года, а повышение ставки, как правило, начинает влиять на инфляцию с лагом в год или даже через год и один квартал. «Вот сейчас как раз подходит время, когда политика повышения ставки должна должен сработать — прошел год», — подчеркнул Георгий Остапкович.
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