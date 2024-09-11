Эксперты оценили риски для экономики России из-за падения цен на нефть

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ключевое влияние на котировки нефти имеют президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября этого года. До этого момента действующая администрация Соединенных Штатов будет стараться снижать стоимость нефти. Цена топлива на заправках в стране, ключевой фактор, влияющий на решение, которое примут американские избиратели. Поэтому действующая команда Белого Дома будет использовать самые разные методы — от информационных вбросов, влияющих на рынок до использования работы спекулянтов на биржевых торгах, чтобы нефтяные котировки падали. Что мы сейчас и наблюдаем, до ноября ждать чудес и серьезного роста котировок не приходится, цены даже могут упасть и ниже 70 долл., считает эксперт.