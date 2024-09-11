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Эксперты оценили риски для экономики России из-за падения цен на нефть

Обвал цены эталонного сорта нефти Brent c 80 до 70 долл. за баррель скажется на доходах российского бюджета и наших нефтяных компаний только если котировки задержатся на этом уровне на долгий срок. Минимум, на месяц.

Источник: Российская газета

Российская нефть продается с дисконтом по отношению к Brent, но это совсем не означает, что ее стоимость меняется синхронно с котировками эталонного сорта. Скорее российские марки нефти реагируют на тренды мировых цен, нисходящие или восходящие.

Налоги нефтяных компаний, поступающие в наш бюджет, рассчитываются из средней цены Urals за месяц. Средняя цена Urals за август по данным Минэкономразвития составила 70,27 долл. за баррель. Сейчас почти столько же стоит Brent, но это совсем не означает, что нас ожидает обвал нефтяных доходов.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в августе Urals торговалась в портах Приморск и Новороссийск с дисконтом в 12 долл. по отношению к Brent. Это самый низкий показатель с сентября прошлого года. В бюджете заложена цена нефти сорта Brent в размере 75 долл. за баррель с учетом дисконта в 15 долл. за баррель. То есть, по сути, речь идет о цене 60 долл. за баррель Urals.

При цене Brent в 69 долл. и дисконте в 12 долл. мы выходит за пределы этого параметра. Но, во-первых, средняя по году цена явно будет выше. По свежим оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США, средние котировки Brent в нынешнем году составят 82,8 долл. за баррель, что существенно превышает ориентиры российского бюджета (при том, что и дисконт сейчас меньше 15 долл.).

Если дисконт Urals к Brent сейчас равен примерно 11 долл. за баррель, то наша нефть стоит около 60 долл. за баррель — это как раз эквивалентно запланированному объему базовых нефтяных доходов, уточняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По бюджетному правилу все доходы выше 60 долл. за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Значит, при сохранении текущих уровней котировок нефти наполнения ФНБ от дополнительных доходов нефтяного сектора не будет.

Параметры бюджета не случайно рассчитываются на год, это игра в долгую, и пока результаты нефтегазовой отрасли в доходах нашей казны очень приличные — 7,6 трлн руб. за восемь месяцев (все доходы — 23,4 трлн руб.) при плане 11 трлн руб. за весь год. За четыре месяца отрасли надо заработать 3,4 трлн руб. Но все будет зависеть от котировок барреля, и насколько длительным окажется период низких нефтяных цен.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ключевое влияние на котировки нефти имеют президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября этого года. До этого момента действующая администрация Соединенных Штатов будет стараться снижать стоимость нефти. Цена топлива на заправках в стране, ключевой фактор, влияющий на решение, которое примут американские избиратели. Поэтому действующая команда Белого Дома будет использовать самые разные методы — от информационных вбросов, влияющих на рынок до использования работы спекулянтов на биржевых торгах, чтобы нефтяные котировки падали. Что мы сейчас и наблюдаем, до ноября ждать чудес и серьезного роста котировок не приходится, цены даже могут упасть и ниже 70 долл., считает эксперт.

В этом случае тяжелым для российского бюджета может стать октябрь. Но учитывая, что на этот месяц приходятся выплаты нефтяных компаний за третий квартал по налогу на добавленную стоимость (НДД), серьезного проседания доходов бюджета произойти не должно, хотя они и могут оказаться ниже ожидаемого.

Помимо фактора американских выборов, эксперты связывают падения цен на нефть с рисками замедления экономики США и Китая, а также с минимизацией влияния геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Но с точки зрения Андрианова, США все же пока далеки от рецессии, а ситуацию в экономике Китая нельзя оценивать как слишком пессимистичную, да и геополитические риски по-прежнему сохраняются. Поэтому можно ожидать корректировки цен вверх к концу года к отметке в 80 долл. за баррель. Многое тут также будет зависеть от решений в рамках альянса ОПЕК+.

Иное мнение у эксперта по энергетике Кирилла Родионова. Несмотря на то, что дисконт на российскую нефть достиг минимума с начала нынешнего года, нефтяникам всё равно придется столкнуться со снижением доходов от нефтяного экспорта, считает он. Ключевые драйверы роста цен последних лет к сегодняшнему дню практически полностью исчерпаны. Речь идет о восстановлении спроса на нефть после пандемии COVID-19, сдерживании добычи со стороны участников сделки ОПЕК+, а также региональных конфликтах, которые подстегивали рост котировок.

Эксперт подчеркивает, что эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России (действует с декабря 2022 года), а также конфликты на Ближнем Востоке стали для рынка «новой нормой», к которой привыкли инвесторы. Геополитика больше не подстегивает рост цен в той же мере, что в прошлом. В силу этих причин текущая коррекция нефтяного рынка является признаком завершения эпохи высоких нефтяных цен.

Кроме того, доля ОПЕК+ в структуре глобального предложения нефти сократилась с 2020 года с 47% до 39% — дальнейшее ее сокращение будет всё сильнее идти вразрез с экономической целесообразностью, уточняет Родионов.

Еще одним риском для нашей экономики при долгосрочном снижении цен на нефть может стать курс рубля. По мнению Симонова, если цены на нефть продолжат снижаться, это вполне реальный сценарий.

С точки зрения Скрябина, повлиять на курс рубля нефть сможет если только котировки Urals опустятся до 50 долл. за баррель. Да и то незначительно. Резкого ослабления не будет, это проинфляционный фактор, а ЦБ борется с инфляцией. И скорее всего будут приняты меры для сдерживания курса валюты, считает он.

В любом случае, месяц низких нефтяных цен не будет для российской экономики критичными. Пока, все сообщения об обвале нефтяных котировок, это только возможный повод для альянса ОПЕК+ пересмотреть планы по наращиванию добычи нефти. Ну и очередное доказательство того, что не стоит слепо верить в прогнозы различных международных энергетических агентств, которые осенью почти все ожидали роста нефтяных цен.