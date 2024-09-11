Эксперты оценили риски для экономики России из-за падения цен на нефть

Российская нефть продается с дисконтом по отношению к Brent, но это совсем не означает, что ее стоимость меняется синхронно с котировками эталонного сорта. Скорее российские марки нефти реагируют на тренды мировых цен, нисходящие или восходящие.
Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в августе Urals торговалась в портах Приморск и Новороссийск с дисконтом в 12 долл. по отношению к Brent. Это самый низкий показатель с сентября прошлого года. В бюджете заложена цена нефти сорта Brent в размере 75 долл. за баррель с учетом дисконта в 15 долл. за баррель. То есть, по сути, речь идет о цене 60 долл. за баррель Urals.
При цене Brent в 69 долл. и дисконте в 12 долл. мы выходит за пределы этого параметра. Но, во-первых, средняя по году цена явно будет выше. По свежим оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США, средние котировки Brent в нынешнем году составят 82,8 долл. за баррель, что существенно превышает ориентиры российского бюджета (при том, что и дисконт сейчас меньше 15 долл.).
Если дисконт Urals к Brent сейчас равен примерно 11 долл. за баррель, то наша нефть стоит около 60 долл. за баррель — это как раз эквивалентно запланированному объему базовых нефтяных доходов, уточняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По бюджетному правилу все доходы выше 60 долл. за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Значит, при сохранении текущих уровней котировок нефти наполнения ФНБ от дополнительных доходов нефтяного сектора не будет.
Параметры бюджета не случайно рассчитываются на год, это игра в долгую, и пока результаты нефтегазовой отрасли в доходах нашей казны очень приличные — 7,6 трлн руб. за восемь месяцев (все доходы — 23,4 трлн руб.) при плане 11 трлн руб. за весь год. За четыре месяца отрасли надо заработать 3,4 трлн руб. Но все будет зависеть от котировок барреля, и насколько длительным окажется период низких нефтяных цен.
По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ключевое влияние на котировки нефти имеют президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября этого года. До этого момента действующая администрация Соединенных Штатов будет стараться снижать стоимость нефти. Цена топлива на заправках в стране, ключевой фактор, влияющий на решение, которое примут американские избиратели. Поэтому действующая команда Белого Дома будет использовать самые разные методы — от информационных вбросов, влияющих на рынок до использования работы спекулянтов на биржевых торгах, чтобы нефтяные котировки падали. Что мы сейчас и наблюдаем, до ноября ждать чудес и серьезного роста котировок не приходится, цены даже могут упасть и ниже 70 долл., считает эксперт.
Помимо фактора американских выборов, эксперты связывают падения цен на нефть с рисками замедления экономики США и Китая, а также с минимизацией влияния геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Но с точки зрения Андрианова, США все же пока далеки от рецессии, а ситуацию в экономике Китая нельзя оценивать как слишком пессимистичную, да и геополитические риски по-прежнему сохраняются. Поэтому можно ожидать корректировки цен вверх к концу года к отметке в 80 долл. за баррель. Многое тут также будет зависеть от решений в рамках альянса ОПЕК+.
Иное мнение у эксперта по энергетике Кирилла Родионова. Несмотря на то, что дисконт на российскую нефть достиг минимума с начала нынешнего года, нефтяникам всё равно придется столкнуться со снижением доходов от нефтяного экспорта, считает он. Ключевые драйверы роста цен последних лет к сегодняшнему дню практически полностью исчерпаны. Речь идет о восстановлении спроса на нефть после пандемии COVID-19, сдерживании добычи со стороны участников сделки ОПЕК+, а также региональных конфликтах, которые подстегивали рост котировок.
Эксперт подчеркивает, что эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России (действует с декабря 2022 года), а также конфликты на Ближнем Востоке стали для рынка «новой нормой», к которой привыкли инвесторы. Геополитика больше не подстегивает рост цен в той же мере, что в прошлом. В силу этих причин текущая коррекция нефтяного рынка является признаком завершения эпохи высоких нефтяных цен.
Кроме того, доля ОПЕК+ в структуре глобального предложения нефти сократилась с 2020 года с 47% до 39% — дальнейшее ее сокращение будет всё сильнее идти вразрез с экономической целесообразностью, уточняет Родионов.
С точки зрения Скрябина, повлиять на курс рубля нефть сможет если только котировки Urals опустятся до 50 долл. за баррель. Да и то незначительно. Резкого ослабления не будет, это проинфляционный фактор, а ЦБ борется с инфляцией. И скорее всего будут приняты меры для сдерживания курса валюты, считает он.
В любом случае, месяц низких нефтяных цен не будет для российской экономики критичными. Пока, все сообщения об обвале нефтяных котировок, это только возможный повод для альянса ОПЕК+ пересмотреть планы по наращиванию добычи нефти. Ну и очередное доказательство того, что не стоит слепо верить в прогнозы различных международных энергетических агентств, которые осенью почти все ожидали роста нефтяных цен.