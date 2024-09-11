Эксперт рассказала, когда перестанет дорожать аренда квартир

По мнению руководителя департамента аренды Миэль Марии Жуковой, к середине осени рост цен на аренду жилья в Москве может остановиться, и арендные ставки, скорее всего, зафиксируются на достигнутом уровне на продолжительный период.



Вместе с тем, если спрос не сократится, а объем предложения не начнет заметно расти, то и ставки могут продолжить движение вверх.



По ее словам, средняя стоимость найма однокомнатных квартир в Москве за август выросла сразу на 10%. Двухкомнатные квартиры прибавили 9%, трехкомнатные — 8%.

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Таким образом рост арендных ставок продолжается три месяца подряд. С начала лета 1-комнатные квартиры стали дороже на 18%, 2- и 3-комнатные — на 16% и 11% соответственно.



По подсчетам эксперта, теперь аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем обойдется нанимателю в 54 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — в 72 тысячи рублей, а трёхкомнатной — в 101 тысячу рублей.



По округам заметно выше средних значений выросли цены на однушки в ЮАО (+15%), в СЗАО (+13%), в ЮВАО и СВАО отмечен рост на 12%.



Максимальный рост на двухкомнатные квартиры зафиксирован в САО (+14%), на трехкомнатные — в СЗАО (+15%).



Однако аренда жилья в столице летом никогда не дешевеет. И даже в относительно спокойные годы рост ставок за высокий сезон составлял 5−7%, а в аномальных сценариях мог доходить до 20%.



«До конца высокого сезона еще как минимум 1−1,5 месяца, а потому рекорд послепандемийного года может не устоять», — рассказала Мария Жукова.