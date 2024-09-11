Экономист раскрыл, сможет ли Россия отказаться от наличных к 2030 году

Глава НИИ «Гознак» Георгий Корнилов ранее заявлял, что бумажные деньги становятся все дороже, к 2030 году в России может начаться дискуссия о необходимости обращения наличных средств.
Пушко, комментируя слова Корнилова, отметил, что россияне расплачиваются картами даже в маленьких городах. Кроме того, у таких платежей больше преимуществ, чем рисков. Например, автоматическая оплата услуг или возможность отсрочки платежа.
Эксперт добавил, что наличные становятся менее актуальными из-за развития и опыта использования электронных форм расчетов.
«Есть устойчивый тренд на вытеснение наличных, но они будут оставаться в несущественных объемах. Да, думаю, к 2030 году это произойдет. Вполне резонный вопрос возникнет, актуально ли будет использовать наличные. У нас еще остается фактор людей, которые живут на периферии бурного технологического развития — в силу возраста, например, пенсионеры. Это касается и тех, кто живет в очень удаленных уголках нашей страны, например, оленеводы. Хотя и там уже платежи можно проводить, это уже решается», — сказал Пушко.
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