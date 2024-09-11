Экономист раскрыл, сможет ли Россия отказаться от наличных к 2030 году

«Есть устойчивый тренд на вытеснение наличных, но они будут оставаться в несущественных объемах. Да, думаю, к 2030 году это произойдет. Вполне резонный вопрос возникнет, актуально ли будет использовать наличные. У нас еще остается фактор людей, которые живут на периферии бурного технологического развития — в силу возраста, например, пенсионеры. Это касается и тех, кто живет в очень удаленных уголках нашей страны, например, оленеводы. Хотя и там уже платежи можно проводить, это уже решается», — сказал Пушко.