Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс американской валюты составил 91,2653 рубля против 91,1127 рубля 11 июля.
Кроме того, Банк России повысил курсы евро и китайского юаня до 100,7421 рубля и 12,7173 рубля соответственно.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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