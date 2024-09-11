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Банк России повысил официальный курс доллара

Регулятор обозначил официальные курсы валют на 12 сентября.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс американской валюты составил 91,2653 рубля против 91,1127 рубля 11 июля.

Кроме того, Банк России повысил курсы евро и китайского юаня до 100,7421 рубля и 12,7173 рубля соответственно.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».