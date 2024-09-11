Банк ДОМ.РФ повысит доходность по вкладу-конструктору «Мой дом» до 19,3%

Максимальная ставка доступна при размещении средств от 1 млн рублей на три месяца при выплате процентов в конце срока. Именно этот срок вклада в настоящее время, по информации заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, выбирает примерно каждый второй клиент. «С учетом повышения доходность нашего продукта выше максимальной ставки 10 крупнейших банков по данным ЦБ на 1,8 п. п.», — приводит пресс-служба его комментарий.