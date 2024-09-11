Банк ДОМ.РФ повысит доходность по вкладу-конструктору «Мой дом» до 19,3%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ повысит до 19,3% ставку по техмесячному вкладу-конструктору «Мой дом», сообщила пресс-служба банка.
«Банк ДОМ.РФ с 12 сентября 2024 года повышает доходность по вкладу-конструктору “Мой дом” до 19,3%. Это предложение доступно как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и ограничений, таких как требования по карточным оборотам или по максимальной сумме», — говорится в сообщении.
Максимальная ставка доступна при размещении средств от 1 млн рублей на три месяца при выплате процентов в конце срока. Именно этот срок вклада в настоящее время, по информации заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, выбирает примерно каждый второй клиент. «С учетом повышения доходность нашего продукта выше максимальной ставки 10 крупнейших банков по данным ЦБ на 1,8 п. п.», — приводит пресс-служба его комментарий.
Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).