Акционеры «Яндекса» одобрили дивиденды за I полугодие

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Акционеры МКПАО «Яндекс» одобрили первые в истории компании дивиденды в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию по итогам I полугодия. Об этом говорится в материалах компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указано 20 сентября 2024 года.
Общая выручка МКПАО «Яндекс» — головной структуры «Яндекса» после реструктуризации — увеличилась по итогам второго квартала 2024 года по МСФО на 37% по сравнению с данными годом ранее и составила 249,3 млрд рублей.
В марте 2024 года российский «Яндекс» объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юридическому лицу — МКПАО «Яндекс». Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.