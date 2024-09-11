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Акции владельца финтеха CarMoney взлетели на 22% на новости о выкупе

ПСБ намерен довести долю в компании до 25%. Максимальная цена сделки — ₽2,5 за акцию, что почти на 30% выше уровня закрытия торгов 10 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Акции владельца микрофинансовой компании CarMoney (CARM) в начале торгов на Мосбирже взлетели на 22,29% — до ₽2,365 за бумагу. К 10:13 мск рост замедлился до 18,69%, бумаги торговались по ₽2,2955.

Рост бумаг наблюдался на фоне сообщения о том, что банк ПСБ объявил оферту на выкуп акций владельца финтеха CarMoney — компании «СмартТехГрупп». Выкуп акций стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 года. Максимальная цена приобретения акций установлена в ₽2,5 за бумагу, говорится в сообщении компании.

ПСБ и компания «СмартТехГрупп» объявили о стратегическом партнерстве, они планируют совместную разработку и запуск технологичной платформы автокредитования. ПСБ намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты.

CarMoney работает на рынке автозаймов. Компания выдает владельцам автомобилей микрокредиты под залог транспортных средств.

Новость дополняется.