Акции владельца финтеха CarMoney взлетели на 22% на новости о выкупе

Рост бумаг наблюдался на фоне сообщения о том, что банк ПСБ объявил оферту на выкуп акций владельца финтеха CarMoney — компании «СмартТехГрупп». Выкуп акций стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 года. Максимальная цена приобретения акций установлена в ₽2,5 за бумагу, говорится в сообщении компании.