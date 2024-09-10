Wildberries запустил раздел с товарами для экспресс-доставки

В настоящее время этим разделом могут воспользоваться покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. В ближайшее время эта возможность станет доступна и жителям других регионов. Новый раздел уже доступен при покупках на сайте и в последней версии приложения на Android и iOS.