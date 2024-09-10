Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries запустил раздел с товарами для экспресс-доставки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запустил раздел с товарами, которые доступны для экспресс-доставки в течение четырех часов, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Источник: РИА "Новости"

«Wildberries запустила раздел “Экспресс-доставка” — в нем собраны товары, которые доставляются в течение четырехчасов. Например, это могут быть цветы, электроника или зоотовары», — рассказали в компании.

В настоящее время этим разделом могут воспользоваться покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. В ближайшее время эта возможность станет доступна и жителям других регионов. Новый раздел уже доступен при покупках на сайте и в последней версии приложения на Android и iOS.

Как отметили в пресс-службе маркетплейса, в результате запуска раздела продавцы получат возможность диверсифицировать свои продажи и подключиться к новой модели поставок «Витрина экспресс».

«Она уже открыта для всех продавцов из РФ и включает в себя большинство категорий витрины маркетплейса. Эта модель продаж не только увеличивает видимость товаров, но и дает возможность привлекать клиентов за счет скорости доставки, что особенно важно в условиях растущего спроса на оперативные сервисы», — сообщили в компании.