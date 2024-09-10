Wildberries запустил раздел с товарами для экспресс-доставки

«Wildberries запустила раздел “Экспресс-доставка” — в нем собраны товары, которые доставляются в течение четырехчасов. Например, это могут быть цветы, электроника или зоотовары», — рассказали в компании.
В настоящее время этим разделом могут воспользоваться покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. В ближайшее время эта возможность станет доступна и жителям других регионов. Новый раздел уже доступен при покупках на сайте и в последней версии приложения на Android и iOS.
Как отметили в пресс-службе маркетплейса, в результате запуска раздела продавцы получат возможность диверсифицировать свои продажи и подключиться к новой модели поставок «Витрина экспресс».
«Она уже открыта для всех продавцов из РФ и включает в себя большинство категорий витрины маркетплейса. Эта модель продаж не только увеличивает видимость товаров, но и дает возможность привлекать клиентов за счет скорости доставки, что особенно важно в условиях растущего спроса на оперативные сервисы», — сообщили в компании.