МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка составляет 20% годовых, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
«Предложение доступно для всех действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов. Ставка по “ВТБ-вкладу” составит 20% на срок два года», — отмечается в сообщении.
Клиенты, которые переходят со своими средствами из банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), также получат повышенную ставку, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, увеличивается базовая ставка по депозитам на срок три месяца и шесть месяцев для действующих клиентов ВТБ в среднем на 1,9 — 2,5 п.п. «Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты», — указали в ВТБ.
В пятницу, 13 сентября, пройдет очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.