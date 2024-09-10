ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

Кроме того, увеличивается базовая ставка по депозитам на срок три месяца и шесть месяцев для действующих клиентов ВТБ в среднем на 1,9 — 2,5 п.п. «Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты», — указали в ВТБ.