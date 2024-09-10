Венгерский MOL достиг соглашения о поставках нефти из РФ по «Дружбе»

«Группа компаний MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывных поставок нефти по нефтепроводу “Дружба” из России, Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию», — говорится в нем. В документе также указано, что «в 2024 году MOL Group получит в собственность соответствующие объемы нефти из России» и «с 9 сентября будет осуществлять контроль на белорусско-украинской границе».
«Обновленные соглашения о поставках и новая процедура получения нефти полностью соответствуют всем санкциям и положениям, включая санкции ЕС и Украины», — отметили в MOL. «Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти из России по нефтепроводу “Дружба”, — заявил в свою очередь управляющий директор подразделения переработки и сбыта компании Габриэль Сабо, назвав новое соглашение выдающимся.
22 августа агентство Reuters со ссылкой на Гергея Гуйяша — главу канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана — сообщило, что MOL ведет переговоры о новой схеме транзита российской нефти через Украину и готов взять на себя соответствующие обязательства. По его информации, новая схема будет предусматривать обязательства венгерского концерна по транзиту нефти, однако может быть более дорогостоящей и рискованной.
17 июля Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список. Поставки энергоносителя из РФ в эти страны осуществляются по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Будапешт и Братислава потребовали немедленного начала консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, подчеркнув, что действия Киева являются прямым нарушением соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Еврокомиссия отказалась от проведения «срочных консультаций» по блокированию Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию. ЕК сослалась на «отсутствие непосредственной угрозы для энергетической безопасности Евросоюза». Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что блокирование поставок нефти в Венгрию и Словакию «соответствует интересам Еврокомиссии», фактически усиливая дисциплину внутри ЕС в отношении санкций против российской нефти.