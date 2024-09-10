Венгерский MOL достиг соглашения о поставках нефти из РФ по «Дружбе»

«Группа компаний MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывных поставок нефти по нефтепроводу “Дружба” из России, Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию», — говорится в нем. В документе также указано, что «в 2024 году MOL Group получит в собственность соответствующие объемы нефти из России» и «с 9 сентября будет осуществлять контроль на белорусско-украинской границе».