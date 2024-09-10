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В РФ предложили ввести обязательную маркировку стройматериалов с 1 марта

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ряда строительных материалов в России с 1 марта 2025 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовлен министерством и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Соцсети

«Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке», — говорится в документе.

В министерстве уточнили, что с 1 марта 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. С 1 апреля 2025 года нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года — для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики, добавили там.

Минпромторг напомнил, что с 15 марта по 1 декабря 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий нанесения средств идентификации и взаимодействия с информационной системой маркировки.