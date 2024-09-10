В РФ предложили ввести обязательную маркировку стройматериалов с 1 марта

В министерстве уточнили, что с 1 марта 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. С 1 апреля 2025 года нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года — для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики, добавили там.