В РФ предложили ввести обязательную маркировку стройматериалов с 1 марта

«Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке», — говорится в документе.
В министерстве уточнили, что с 1 марта 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. С 1 апреля 2025 года нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года — для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики, добавили там.
Минпромторг напомнил, что с 15 марта по 1 декабря 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий нанесения средств идентификации и взаимодействия с информационной системой маркировки.