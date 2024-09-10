В РФ 97 млрд рублей акцизов начислят по коду маркировки на табачную продукцию

«С 1 июля 2024 года акцизы на табачную продукцию начали администрировать на базе системы маркировки. Это стало возможно благодаря запуску проекта “Цифровой акциз”. В июле этого года, получая коды маркировки на табачную продукцию, производители и импортеры гарантировали уплату 97 млрд рублей акциза. Этот показатель почти на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — уточнили в ЦРПТ.
Там отметили, что запущенная в июле инициатива знаменует переход от традиционных бумажных акцизных марок к цифровой системе маркировки. В отличие от бумажных акцизных марок, такая маркировка также позволяет отследить дальнейшее движение товара и осуществлять гостконтроль.
Кроме того, система упрощает процесс контроля за налоговой базой. Федеральная налоговая служба теперь имеет более точные инструменты для определения объемов производства и реализации табачной продукции.
В ЦРПТ напомнили, что с 1 сентября в России стартовал новый этап «перехода» — с этой даты Федеральная налоговая служба прекратит прием заявлений о выдаче бумажных акцизных марок.
Переход на электронную систему обещает снизить административную нагрузку на бизнес и государственные органы, считает зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«С бумажным акцизом связано несколько значимых проблем, начиная с того, что процесс администрирования от запроса марок до выдачи и контроля занимает до 50 дней, и заканчивая сложностями с учетом марок на табачную продукцию, и это только вершина айсберга. Нововведение еще больше приблизит отрасль к полному отказу от бумажных акцизных марок, а также к цифровизации экономики страны. Это снизит трудозатраты, число камеральных проверок, объем бумажного документооборота», — пояснил депутат.
При этом представители отрасли видят в цифровизации возможность для оптимизации процессов и снижения издержек.
«Работа с цифровыми кодами маркировки гораздо эффективнее и экономичнее, чем с бумажками. Легальные производители и импортеры получат дополнительные преимущества, что в итоге должно привести к вытеснению нелегальной продукции и защите прав потребителей. Да, все новое, особенно в части технологий, — это определенный стресс, но мы уверены, что данная инициатива приведет к формированию конкурентного и прозрачного табачного рынка в России», — отмечает руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.
Как следует из письма Совета по вопросам развития табачной промышленности, потенциальная экономия при отказе от бумажных марок составит более 2 млрд ежегодно.
Ранее, 1 марта, правительство РФ утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака. Теперь следит за ситуацией на предприятиях отрасли Росалкогольтабакконтроль, который должен выявлять и пресекать незаконное производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции. Служба также контролирует соблюдение лицензионных требований. Специалисты могут использовать разные инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование. Контрольные мероприятия представляют собой выездные обследование и проверку, а также контрольную закупку и инспекционный визит.