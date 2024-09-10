В РФ 97 млрд рублей акцизов начислят по коду маркировки на табачную продукцию

«С бумажным акцизом связано несколько значимых проблем, начиная с того, что процесс администрирования от запроса марок до выдачи и контроля занимает до 50 дней, и заканчивая сложностями с учетом марок на табачную продукцию, и это только вершина айсберга. Нововведение еще больше приблизит отрасль к полному отказу от бумажных акцизных марок, а также к цифровизации экономики страны. Это снизит трудозатраты, число камеральных проверок, объем бумажного документооборота», — пояснил депутат.