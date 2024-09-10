В Приморье предусмотрено 2,4 млрд рублей на поддержку многодетных семей в 2025 году

«На меры социальной поддержки в проекте на 2025 год предусмотрено 2,4 млрд руб. В том числе на отдельные меры многодетным семьям, жилье тройне, жилье пятерым и более, ипотека на третьего и последующих детей, поддержка для староверов», — рассказали в пресс-службе.
По состоянию на 2024 год средства на погашение ипотечного кредита направили уже 1 017 приморским семьям. На эти цели власти направили более 500 млн рублей.
В 2023 году Приморье стало пилотным регионом для реализации программы поддержки многодетных семей, имеющих обязательства по ипотеке — выплаты в размере 1 млн рублей. В этом году опыт края распространили на другие регионы Дальнего Востока. Выплата состоит из двух частей: 550 тыс. рублей предоставляется из регионального бюджета и 450 тыс. рублей — из федерального.