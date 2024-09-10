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В Приморье предусмотрено 2,4 млрд рублей на поддержку многодетных семей в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края предусмотрели 2,4 млрд рублей на социальную поддержку многодетных семей края. В эту сумму входят также индивидуальные меры поддержки, жилье тройне, льготные ипотеки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«На меры социальной поддержки в проекте на 2025 год предусмотрено 2,4 млрд руб. В том числе на отдельные меры многодетным семьям, жилье тройне, жилье пятерым и более, ипотека на третьего и последующих детей, поддержка для староверов», — рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 2024 год средства на погашение ипотечного кредита направили уже 1 017 приморским семьям. На эти цели власти направили более 500 млн рублей.

В 2023 году Приморье стало пилотным регионом для реализации программы поддержки многодетных семей, имеющих обязательства по ипотеке — выплаты в размере 1 млн рублей. В этом году опыт края распространили на другие регионы Дальнего Востока. Выплата состоит из двух частей: 550 тыс. рублей предоставляется из регионального бюджета и 450 тыс. рублей — из федерального.