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В МТС сообщили о возвращении хакеров к атакам на медиа РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Хакеры после пика атак на СМИ в 2022 году и последующего спада вновь переключились на медиабизнес, сообщили ТАСС в МТС Red (принадлежит МТС и занимается вопросам кибербезопасности). С начала 2024 года было отражено почти 6 тыс. атак на СМИ — в два и более раза больше, чем год назад.

Источник: Freepik

Всего было отражено 5,7 тыс. атак при 2,5 тыс. за тот же период в 2023 году. Четверть всех высококритичных атак на СМИ в 2024 году пришлась на февраль, а 22 февраля была проведена сразу 21 атака, говорят в МТС Red.

По собственным данным компании, большинство инцидентов связано с сетевыми атаками (56%) и заражением вредоносным программным обеспечением (32%). «Отдельный вызов для медиа — DDoS-атаки, направленные на то, чтобы сделать веб-сайт компании-жертвы недоступным для пользователей. Количество таких атак ежегодно растет в несколько раз», — добавили представители МТС Red.