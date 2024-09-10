В МТС сообщили о возвращении хакеров к атакам на медиа РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Хакеры после пика атак на СМИ в 2022 году и последующего спада вновь переключились на медиабизнес, сообщили ТАСС в МТС Red (принадлежит МТС и занимается вопросам кибербезопасности). С начала 2024 года было отражено почти 6 тыс. атак на СМИ — в два и более раза больше, чем год назад.