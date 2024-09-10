В МТС сообщили о возвращении хакеров к атакам на медиа РФ

Всего было отражено 5,7 тыс. атак при 2,5 тыс. за тот же период в 2023 году. Четверть всех высококритичных атак на СМИ в 2024 году пришлась на февраль, а 22 февраля была проведена сразу 21 атака, говорят в МТС Red.
По собственным данным компании, большинство инцидентов связано с сетевыми атаками (56%) и заражением вредоносным программным обеспечением (32%). «Отдельный вызов для медиа — DDoS-атаки, направленные на то, чтобы сделать веб-сайт компании-жертвы недоступным для пользователей. Количество таких атак ежегодно растет в несколько раз», — добавили представители МТС Red.