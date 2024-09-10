Совкомбанк вновь пересматривает условия покупки Хоум-банка, снижая цену сделки

Источники, близкие к сторонам сделки, сообщают, что причиной этого стала общая ситуация на фондовом рынке: с начала августа индекс Мосбиржи упал на 8%, акции Совкомбанка потеряли 10% и сейчас торгуются в диапазоне 13,5−14,5 рубля за акцию. Два источника «Коммерсанта» подтвердили эту информацию.