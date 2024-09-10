Совкомбанк вновь пересматривает условия покупки Хоум-банка, снижая цену сделки

Как стало известно «Коммерсанту», Совкомбанк в третий раз пересмотрел цену сделки по приобретению Хоум Банка. В результате очередного пересмотра, цена снизилась еще на 13%, а акции самого Совкомбанка подешевели на 10%.
Источники, близкие к сторонам сделки, сообщают, что причиной этого стала общая ситуация на фондовом рынке: с начала августа индекс Мосбиржи упал на 8%, акции Совкомбанка потеряли 10% и сейчас торгуются в диапазоне 13,5−14,5 рубля за акцию. Два источника «Коммерсанта» подтвердили эту информацию.
В результате пересмотра условий, скидка к капиталу Хоум Банка составит от 5 до 10 миллиардов рублей, отмечают собеседники издания. Первоначальная стоимость Хоум Банка оценивалась в 0,8 капитала по РСБУ, однако после очередного пересмотра цена составляет всего 0,4−0,5 капитала.
Эксперты также указывают, что пересмотр стоимости банка обусловлен не только текущей ситуацией на фондовом рынке. Кризис в развитии Хоум Банка как самостоятельной кредитной единицы, ужесточение правил регулирования в сфере потребительских кредитов, замедление роста кредитного портфеля и сужение процентного спреда — все это негативно сказалось на стоимости банка.
Представители Совкомбанка пока не комментируют возможные дальнейшие изменения в условиях сделки, а эксперты отмечают, что текущий пересмотр условий может быть не последним в этой сделке.
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