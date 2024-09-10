Шопинг взял тайм-аут: потребители стали реже покупать одежду

Несмотря на это, показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, сократился всего на 2% в торговых центрах по всей стране. Оборот магазинов, специализирующихся на продаже одежды, за три месяца вырос в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Увеличение среднего чека на 17% стало решающим фактором в этом росте.
Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает потери fashion-ритейлеров с ростом конкуренции. По его словам, российские потребители стали чаще покупать одежду по необходимости, а не по желанию.
Согласно презентации Fashion Consulting Group за август, также отмечается тенденция к «умной экономии». Покупатели стремятся сравнивать цены и выбирать универсальную одежду, которая может служить дольше.
Эксперты связывают это с перераспределением трат и переориентацией на онлайн-каналы. Влияние на рынок оказывают растущие инфляционные ожидания. Потребители переключаются на приобретение вещей длительного использования, таких как мебель, техника и автомобили.
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