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Шопинг взял тайм-аут: потребители стали реже покупать одежду

По итогам лета продажи fashion-ритейлеров снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Несмотря на это, показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, сократился всего на 2% в торговых центрах по всей стране. Оборот магазинов, специализирующихся на продаже одежды, за три месяца вырос в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Увеличение среднего чека на 17% стало решающим фактором в этом росте.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает потери fashion-ритейлеров с ростом конкуренции. По его словам, российские потребители стали чаще покупать одежду по необходимости, а не по желанию.

Согласно презентации Fashion Consulting Group за август, также отмечается тенденция к «умной экономии». Покупатели стремятся сравнивать цены и выбирать универсальную одежду, которая может служить дольше.

Эксперты связывают это с перераспределением трат и переориентацией на онлайн-каналы. Влияние на рынок оказывают растущие инфляционные ожидания. Потребители переключаются на приобретение вещей длительного использования, таких как мебель, техника и автомобили.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».