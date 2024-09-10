Шопинг взял тайм-аут: потребители стали реже покупать одежду

Несмотря на это, показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, сократился всего на 2% в торговых центрах по всей стране. Оборот магазинов, специализирующихся на продаже одежды, за три месяца вырос в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Увеличение среднего чека на 17% стало решающим фактором в этом росте.