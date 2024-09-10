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Сбер видит барьеры в развитии оплаты по биометрии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк видит два барьера в развитии оплаты по биометрии (биоэквайринга). Первым барьером в Сбере считают сдачу биометрических данных, вторым — дополнительное регулирование технологии. Об этом на форуме «Плас» заявил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Источник: Медиапроекты VK

«Здесь стоит отметить, что есть два принципиальных барьера. Очень сложный вход и сдача биометрии. И, конечно, потенциальное дополнительное регулирование, если мы будем не упрощать клиентский путь и закрывать потенциал самой технологии», — отметил Малых.

Также, по его словам, есть необходимость во взаимных интеграциях между платформами. «И вот ровно поэтому мы и с коллегами строим консорциум в настоящий момент времени, и у нас очень активные дискуссии с НСПК о том, как нам взаимно интегрироваться, чтобы клиент от этого выиграл. И это очень важная дискуссия. Я надеюсь, что мы в этом году все принципиальные дискуссии пройдем», — заключил Малых.