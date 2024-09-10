Сбер видит барьеры в развитии оплаты по биометрии

«Здесь стоит отметить, что есть два принципиальных барьера. Очень сложный вход и сдача биометрии. И, конечно, потенциальное дополнительное регулирование, если мы будем не упрощать клиентский путь и закрывать потенциал самой технологии», — отметил Малых.
Также, по его словам, есть необходимость во взаимных интеграциях между платформами. «И вот ровно поэтому мы и с коллегами строим консорциум в настоящий момент времени, и у нас очень активные дискуссии с НСПК о том, как нам взаимно интегрироваться, чтобы клиент от этого выиграл. И это очень важная дискуссия. Я надеюсь, что мы в этом году все принципиальные дискуссии пройдем», — заключил Малых.