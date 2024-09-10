Сбер опубликовал результаты работы за восемь месяцев 2024 года

Сбербанк объявил о росте чистой прибыли по РПБУ за восемь месяцев 2024 года на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 1 052,6 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 23,6%. Чистые процентные доходы за восемь месяцев 2024 года выросли на 15,5% г/г до 1 694,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 8,1% г/г до 485,8 млрд рублей, благодаря росту объемов эквайринга и других услуг.