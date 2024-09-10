Сбер опубликовал результаты работы за восемь месяцев 2024 года

Сбербанк объявил о росте чистой прибыли по РПБУ за восемь месяцев 2024 года на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 1 052,6 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 23,6%. Чистые процентные доходы за восемь месяцев 2024 года выросли на 15,5% г/г до 1 694,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 8,1% г/г до 485,8 млрд рублей, благодаря росту объемов эквайринга и других услуг.
Основные показатели:
- Количество розничных клиентов увеличилось на 0,9 млн человек, достигнув 109,4 млн.
- Активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн (MAU) стало 82,7 млн человек (+0,9 млн с начала года), с DAU/MAU выше 50%.
- Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн.
Кредитные портфели:
- Розничный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц и на 10,0% с начала года, достигнув 17,1 трлн рублей.
- В августе было выдано 598 млрд рублей кредитов частным клиентам.
- Портфель жилищных кредитов вырос до 10,8 трлн рублей (+6,4% с начала года, +1,2% за месяц), банк выдал 231 млрд рублей ипотечных кредитов в августе.
- Потребительский кредитный портфель достиг 4,2 трлн рублей (+8,5% с начала года, +0,8% за месяц), с выдачами в августе на 272 млрд рублей.
- Портфель кредитных карт увеличился до 2,1 трлн рублей (+30,3% с начала года, +3,6% за месяц).
- Корпоративный кредитный портфель вырос до 25,9 трлн рублей (+10,9% с начала года, +3,9% за месяц), с выдачами в августе на 2,4 трлн рублей.
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