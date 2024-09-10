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Сальдо внешней торговли РФ за январь — июль выросло на 20,25%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — июль 2024 года выросло по сравнению с показателем годом ранее на 20,25%, до $87,9 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Источник: РИА "Новости"

Экспорт за отчетный период вырос на $1,8 млрд и достиг $241 млрд, в то время как импорт снизился на $13 млрд, до $153,1 млрд. Таким образом, товарооборот РФ сократился на 2,8% в январе — июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив $394,1 млрд.