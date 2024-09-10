Рулевые игры: обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта

В своем письме в Минпромторг «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» также указал, что МЧС зафиксировало около 20 возгораний самокатов за 2022 год. В документе приводятся статистические данные МВД, согласно которым за этот период было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ, в них погибли 19 человек, еще 976 были ранены. За шесть месяцев 2023 года силовики зафиксировали 1 тыс. происшествий с самокатами (+181,9% к аналогичному периоду 2022), в них погибли 12 человек и получили ранения еще 1 тыс.