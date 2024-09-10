Рулевые игры: обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта

Обязательная сертификация самокатов начнется с 1 марта 2025 года. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минпромторг. «Известия» ознакомились с документом. На практике это значит, что такую продукцию придется оснащать системой ГЛОНАСС, как требует ГОСТ на самокаты. Это может осложнить процедуру их ввоза и привести к росту цен, полагают импортеры и продавцы товаров из ассоциации РАТЭК.
ГОСТ на самокаты
Минпромторг приступил к обсуждению проекта постановления правительства, которое вводит регулирование для рынка самокатов. Ведомство считает, что с 1 марта 2025 года в РФ следует сделать обязательной сертификацию этой продукции. Этот проект уже поддержали в Минэкономразвития и Росстандарте, сказано в документах Минпромторга. Дело в том, что «продукция несет повышенный риск для здоровья и жизни потребителей», пояснили в министерстве, поэтому целесообразно подтверждать ее качество уже действующим требованиям в форме обязательной сертификации.
Тем более что часто «заявленные иностранными производителями характеристики не соответствуют реальным», отметили в Минпромторге. Поэтому на практике товары должны будут соответствовать ГОСТу на «Электрические средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Он вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Под его действие попадают электрические СИМ, которые работают на батареях.
В стандарте описаны общие требования к комплектации продукции, а также к ее электрическим компонентам. Плюс ГОСТ установил ограничение скорости для продукции — не более 8 км/ч — и описал тонкости зарядки батарей, хранения энергии, устойчивости продукции, ее различимость на дороге: СИМ надо оборудовать световозвращателями, а также многое другое.
В 2024 году власти дополнили стандарт положением: самокаты необходимо оборудовать устройством ограничения скорости, для этого нужно понимать, по какой территории они перемещаются. Поэтому СИМ следует подключить к ГЛОНАСС и другим спутниковым навигационным системам, которые автоматически определят его расположение. В документе также сказано, что на самокате должен быть модуль сотовой связи, который при необходимости передаст владельцу информацию о координатах нахождения транспортного средства.
В Минпромторге «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.
Справка «Известий»
Пик закупок самокатов пришелся на 2020 год, когда в РФ ввезли более 636 тыс. изделий, по данным ФТС. Лидеры поставок — Китай (80% общего объема), Германия, Испания, Таиланд и другие страны, уточнила Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» (крупнейшие производители) в письме в Минпромторг. Жизненный цикл самокатов составляет три-четыре года: а значит, следующую волну импорта можно ждать в 2024-м, предполагают в организации. По прогнозу, к 2025-му более 30 млн россиян (около 30% от граждан в возрасте 16−50 лет) будут пользоваться самокатами.
Сколько аварий с самокатами
В своем письме в Минпромторг «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» также указал, что МЧС зафиксировало около 20 возгораний самокатов за 2022 год. В документе приводятся статистические данные МВД, согласно которым за этот период было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ, в них погибли 19 человек, еще 976 были ранены. За шесть месяцев 2023 года силовики зафиксировали 1 тыс. происшествий с самокатами (+181,9% к аналогичному периоду 2022), в них погибли 12 человек и получили ранения еще 1 тыс.
«Известия» запросили в МВД актуальные данные за 2024 год.
«Электросамокаты как технические сложные изделия, участвующие в дорожном движении, — источник повышенной опасности для жизни и здоровья граждан: необходимо повышенное внимание к вопросу их безопасности для эксплуатации», — уверены в консорциуме.
Но в большинстве случаев аварийность СИМ никак не связана с их техническим состоянием, скорее она ассоциирована с действиями пользователей, отметили в ассоциации импортеров и продавцов этой продукции РАТЭК в своем письме в Аналитический центр при правительстве. Поэтому обязательная сертификация никак не повлияет на количество аварий, а лишь увеличит конечную стоимость продукции, полагают в организации. Например, система ГЛОНАСС функционирует платно, а ввоз продукции и ее реализация без таких устройств станет невозможной. На сколько могут подорожать самокаты, в РАТЭК «Известиям» не стали оценивать.
В кикшеринговой компании «МТС Юрент» поддержали регулирование для повышения безопасности поездок, «но эффективность решения по установке датчиков ГЛОНАСС еще не изучена», уточнили там.
— У шеринговых самокатов уже есть ограничение скорости в определенных зонах. Мы работаем с городскими властями, чтобы определять «медленные» зоны и варианты снижения скорости на них. Например, в Москве действует более 300 территорий ограничения скорости, по всей стране их более 3 тыс. — в 2024 году их количество увеличилось на 40%, — сказали «Известиям» в компании.
Для этого продукцию оборудовали IoT-модулями (устройства с выходом в мобильный интернет), благодаря которым владелец знает координаты самоката. Когда он въезжает в «медленную» зону, ему поступает команда о нужной скорости — например, 15 км/ч при максимальной 25 км/ч. Режим меняется плавно, чтобы не возникало аварий, отметили в организации. Там также добавили, что совместимость датчиков ГЛОНАСС и установленных IoT-модулей еще не изучали: есть вероятность нештатного срабатывания при замедлении скорости, что может повысить травмоопасность продукции.
Представители Whoosh сказали «Известиям», что их самокаты в целом соответствуют требованиям ГОСТа для СИМ, инициатива Минпромторга в большей степени касается частных устройств. Правда, в компании отметили, что пока в РФ нет условий для сертификации по этому стандарту: например, не определены экспертные лаборатории, не установлен переходный период и многое другое. Хотя некоторые положения ГОСТа серьезно меняют модели работы операторов — например, в части установки аппаратуры ГЛОНАСС.
Новые требования к безопасности электросамокатов, конечно, повлияют на дорожное движение, полагает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Установление требований к СИМ снизит риски случайного причинения вреда здоровью граждан. Вместе с тем уменьшится и имущественный ущерб от ДТП, — считает эксперт.
Предлагаемые меры давно назрели, принимая во внимание, сколько ежедневно происходит ДТП с участием самокатов. Что касается их снабжения устройствами спутниковой связи, то это позволит правоохранительным органам выстроить детальную картину событий и правильно определить виновника, резюмировал он.