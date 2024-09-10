Российский рынок оказался у важных краткосрочных уровней

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить повышение после уверенного отскока накануне и должен будет показать свою силу у важных краткосрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может стать одним из предвестников смены в том числе среднесрочного тренда. Одна из причин оптимизма в РФ на этой неделе — надежды на сохранение ключевой ставки центробанка на уровне 18% на пятничном заседании, которые рынок закладывает в цены заранее. В данном случае по факту решения регулятора в акциях может наступить фиксация прибыли. За рубежом же на этой неделе основное внимание будет направлено на инфляционные данные США за август.