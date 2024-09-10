Российский рынок оказался у важных краткосрочных уровней

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3% и 2,4% соответственно, устремившись к очередным сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать движение в район 2910 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых проходят также линии среднесрочных медвежьих трендов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 12,64 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,38 ₽ и 99,90 ₽ соответственно (против 89,82 ₽ и 99,71 ₽ днем ранее), отразив некоторое ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить повышение после уверенного отскока накануне и должен будет показать свою силу у важных краткосрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может стать одним из предвестников смены в том числе среднесрочного тренда. Одна из причин оптимизма в РФ на этой неделе — надежды на сохранение ключевой ставки центробанка на уровне 18% на пятничном заседании, которые рынок закладывает в цены заранее. В данном случае по факту решения регулятора в акциях может наступить фиксация прибыли. За рубежом же на этой неделе основное внимание будет направлено на инфляционные данные США за август.
События дня:
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».