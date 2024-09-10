Россия может в 2025 году разрешить безвизовое пребывание круизных интуристов

Кондратьев напомнил, что подобный эксперимент ранее уже проводился в Санкт-Петербурге. Иностранные туристы, которые прибывали на круизных судах, могли находиться там до 72 часов. Это позволяло им ознакомиться с городом и приносило России определенные экономические эффекты. «Сейчас мы с Минтрансом прорабатываем расширение этого механизма. Надеемся на положительное решение в ближайшем будущем», — пояснил он.