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Россия может в 2025 году разрешить безвизовое пребывание круизных интуристов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ надеется, что возможность безвизового пребывания в России круизных туристов из-за рубежа на определенный срок может быть введена в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР РФ Никита Кондратьев.

Источник: РИА "Новости"

«Будем надеяться», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли этот механизм быть запущен в 2025 году.

Кондратьев напомнил, что подобный эксперимент ранее уже проводился в Санкт-Петербурге. Иностранные туристы, которые прибывали на круизных судах, могли находиться там до 72 часов. Это позволяло им ознакомиться с городом и приносило России определенные экономические эффекты. «Сейчас мы с Минтрансом прорабатываем расширение этого механизма. Надеемся на положительное решение в ближайшем будущем», — пояснил он.

В частности, эта мера позволит нарастить въездной турпоток в РФ из Каспийского региона и привлечь внимание граждан Азербайджана и Ирана к посещению России. «Мы с пятеркой каспийских государств планируем разработать большое соглашение по круизному туризму на Каспийском море. Оно будет включать разработку совместных туристических маршрутов и ведение безвизового режима на 72 часа», — отметил глава департамента МЭР.

По словам Кондратьева, распространять этот механизм на интуристов, прибывающих в Россию на самолетах и поездах, пока не планируется.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 11 сентября в 9:00 мск.