РФ в августе превысила план по добыче нефти в сделке ОПЕК+ на 81 тыс. б/с

В июне показатель составлял 9,115 млн б/с, в июле — 9,089 млн б/с, средний уровень I квартала — 9,426 млн б/с, II квартала — 9,22 млн б/с.
При этом в августе Россия с учетом всех добровольных сокращений добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ должна была снизить производство до 8,978 млн б/с. Таким образом, план по добыче нефти был превышен на 81 тыс. б/с.
С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. Во втором квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. А в течение третьего квартала Россия должна сокращать только добычу и держать ее на уровне 8,978 млн б/с.
Однако несколько месяцев подряд Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия, как и другие «должники», постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре — ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия, по состоянию на конец августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.