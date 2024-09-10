РФ сохранила в июле долю в поставках нефти в Индию на уровне 45%

Кроме того, по данным ОПЕК, в июле Россия обеспечила 17,6% от общего объема импорта нефти Китаем против 18% в июне. На Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию — 14,7%, на Ирак — 10,9%. В целом импорт нефти Китаем в июле снизился на 12% по сравнению с июнем и впервые с сентября 2022 года оказался чуть ниже уровня в 10 млн б/с.