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РФ сохранила в июле долю в поставках нефти в Индию на уровне 45%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Индия в июле сохранила долю поставок нефти из России в общем объеме импорта этого сырья на уровне 45%, как и в июне, следует из сентябрьского отчета ОПЕК.

Источник: Reuters

Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Ирак обеспечил 17% поставок нефти, а Саудовская Аравия — 9%, как и в предыдущем месяце. При этом общий объем импорта нефти Индией в июле снизился менее чем на 1% по сравнению с июнем — до 4,6 млн баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, по данным ОПЕК, в июле Россия обеспечила 17,6% от общего объема импорта нефти Китаем против 18% в июне. На Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию — 14,7%, на Ирак — 10,9%. В целом импорт нефти Китаем в июле снизился на 12% по сравнению с июнем и впервые с сентября 2022 года оказался чуть ниже уровня в 10 млн б/с.